Engelli maaşı 2026 Ocak’ta ne kadar olacak? Memur maaş zammına göre engelli maaşı hesaplaması

Engelli maaşı 2026 Ocak'ta ne kadar olacağını merak eden vatandaşların gözleri memur maaşına yapılacak zamma çevrildi. Memur maaşına yapılacak olan zam doğrultusunda engelli maaşları da artış gösterecek.

Memur maaşına yapılacak olan zam ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu ay açıklanacak olan 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından belli olacak. TÜİK son olarak 2025 Kasım ayı enflasyon rakamını yüzde 0,87 olarak açıklamıştı. TÜİK tarafından açıklanan veriler kapsamında memurlar şimdiden 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17,57 seviyesinde zam hakkı kazandı. SSGK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı artış ise yüzde 11,21 olarak şekillendi.

Vatandaşlar tarafından engelli maaşı 2026 Ocak'ta ne kadar olacağı ise merak ediliyor.

ENGELLİ MAAŞI 2026 OCAK'TA NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-32 olarak güncelledi. Enflasyonun yüzde 31 olması durumunda memur maaşlarına yüzde 18,7 zam yapılacak ve engelli aylıkları da bu oranda zamlanacak.

Temmuz ayında engelli aylıklarına yapılan artışla birlikte yüzde 40-69 arasında engeli olanlara 4 bin 243 lira ödeme yapılırken yüzde 70 ve üzeri engellilere 6 bin 363 lira ödeniyor.

Yüzde 40-69 arası engelli olanlara yüzde 18.7 zam yapılması durumunda maaşı, 2026 yılının Ocak ayında 793 lira artacak ve 5.036lira olacak

Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara ise yüzde 18.7 zam yapılması durumunda maaşı 1.189 lira artacak ve 7.552 lira olacak.

ENGELLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Engelli maaşlarına yapılacak olan zamların TÜİK'in 2025 Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Böylelikle engelli vatandaşların 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı maaş zammı belli olacak.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

2025 Ağustos ayında engelli maşlarına memur maaşlarına gelen zamla birlikte yüzde 15.57 oranında zam yapılmıştı. Bu kapsamda engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlar 3 bin 723 liradan 4 bin 243 liraya, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı ise 5 bin 585 liradan 6 bin 363 liraya yükseltilmişti.