 Hüseyin Bahcivan

Türkiye'de üretilen yüzde 40 yerli araçlar listesi! İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı şartları

Türkiye'de üretilen yüzde 40 yerli araçlar listesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında gündeme geldi. Program kapsamında 25 yaş ve üstü hurda araç ÖTV indirimi uygulanacak. 2025 yılınının başında gündeme gelen program kapsamında hurdaya çıkarılması karşılığında yeni araç alımında ÖTV'siz araç satın alma imkanı sağlanacak. Sadece bir kez yapılabilecek olan teklifte satın alınacak araçların Türkyie'de üretilmiş, en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması kriteri aranacak. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nın şartları ve hurda indirimi kapsamında ÖTV'siz alınabilecek araçların listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye'de üretilen yüzde 40 yerli araçlar listesi! İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı şartları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
11:13
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
11:13

Hurda araç teşviki kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Aile Destek Programı" tekrardan gündeme geldi. Program kapsamında dar gelirli ailelerin ilk kez yeni otomobil sahibi olması kolaylaştırılacak ve aynı zamanda çevreyi koruma yolunda büyük bir adım atılacak.

25 yaş ve üzeri hurdaya çıkarılan araçlar karşılığında aileler Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerli olan araçları 'siz bir şekilde satın alabilecekler. İlk Arabam Yerli Destek Programı'nın şartları 2025 yılının son günlerinde tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Türkiye'de üretilen yüzde 40 yerli araçlar listesini araştırmaya başladı.

Türkiye'de üretilen yüzde 40 yerli araçlar listesi! İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı şartları

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN YÜZDE 40 YERLİ ARAÇLAR LİSTESİ

İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Programı ilk olarak 2025 Ocak ayında gündeme gelmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle sıfır yerli otomobil alma imkanı sunulacak.

Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerli olan araçların listesi ise şöyle:

  • Togg T10X
  • Toyota CH-R
  • Hyundai Bayon
  • Hyundai i20
  • Hyundai i10
  • Ford Tourneo Custom
  • Ford Transit
  • Ford E-Transit
  • Fiat Egea Cross
  • Fiat Fiorino
  • Fiat Egea Transporter
  • Volkswagen Transporter
Türkiye'de üretilen yüzde 40 yerli araçlar listesi! İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı şartları

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Desteği Programı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar için bazı şartlar bulunuyor. Program kapsamında ÖTV'siz araç satın alma imkanı 3 ve üzeri çocuklu ailelere sunulacak. Bu gruba özel hazırlanan program kapsamında uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme imkanları da sağlanacak. Ayrıca yeni alınacak araçların en az yüzde 40 yerlilik şartını da karşılaşması gerekiyor. Aileler bu şartları karşılamaları durumunda 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya çıkartarak tek bir seferliğine ÖTV'siz yeni araç satın alabilecekler.

