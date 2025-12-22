Türkiye'de üretilen yüzde 40 yerli araçlar listesi! İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı şartları

Hurda araç teşviki kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" tekrardan gündeme geldi. Program kapsamında dar gelirli ailelerin ilk kez yeni otomobil sahibi olması kolaylaştırılacak ve aynı zamanda çevreyi koruma yolunda büyük bir adım atılacak.

25 yaş ve üzeri hurdaya çıkarılan araçlar karşılığında aileler Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerli olan araçları ÖTV'siz bir şekilde satın alabilecekler. İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Programı'nın şartları 2025 yılının son günlerinde tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Türkiye'de üretilen yüzde 40 yerli araçlar listesini araştırmaya başladı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN YÜZDE 40 YERLİ ARAÇLAR LİSTESİ

İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Programı ilk olarak 2025 Ocak ayında gündeme gelmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında vatandaşlara ÖTV muafiyetiyle sıfır yerli otomobil alma imkanı sunulacak.

Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerli olan araçların listesi ise şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford Transit

Ford E-Transit

Fiat Egea Cross

Fiat Fiorino

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Desteği Programı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar için bazı şartlar bulunuyor. Program kapsamında ÖTV'siz araç satın alma imkanı 3 ve üzeri çocuklu ailelere sunulacak. Bu gruba özel hazırlanan program kapsamında uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme imkanları da sağlanacak. Ayrıca yeni alınacak araçların en az yüzde 40 yerlilik şartını da karşılaşması gerekiyor. Aileler bu şartları karşılamaları durumunda 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya çıkartarak tek bir seferliğine ÖTV'siz yeni araç satın alabilecekler.