Rusya'da suikast sonrası hayatını kaybeden Tümgeneral Fanil Sarvarov kimdir?

Moskova'da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Tümgeneral Fanil Sarvarov öldü. Kısa sürede dünyanın gündemine yerleşen konunun ardından Fanil Sarvarov kimdir merak edildi.

TÜMGENERAL FANİL SARVAROV KİMDİR?

Patlama sonucu Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Sarvarov yaşamını yitirdi. 1969 doğumlu olan isim, Prigorodny bölgesindeki etnik gruplar arasında çıkan Oset-İnguş çatışması sırasında ve Suriye'de bazı görevler aldı. Devlet ödüllerine sahip Sarvarov, 2016'dan beri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

RUSYA'DA SUİKAST KİME YAPILDI?

Soruşturma Komitesi, Korgeneral Fanil Sarvarov'un patlamada öldürülmesinin muhtemelen 'Ukrayna istihbarat servisleri tarafından organize edilmiş' olabileceğini söyledi. Moskova'da otomobilin altına yerleştirilen patlayıcı infilak etmesi sonucunda patlama yaşandı.

RUSYA'DA ÖLDÜRÜLEN GENERAL KİM?

Rusya Soruşturma Komitesi, bugün meydana gelen olay hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada Rus Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un patlamanın neden olduğu yaralar sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklama ise şöyle oldu:

"Müfettişlerin ifadelerine göre, 22 Aralık sabahı Moskova'daki Yasenevaya Caddesi'nde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı cihaz infilak etti"