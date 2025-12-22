Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Yaşam
 Sumru Tarhan

Rusya'da suikast sonrası hayatını kaybeden Tümgeneral Fanil Sarvarov kimdir?

Rusya'nın başkenti Moskova'da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti. Bugün Rusya'da yaşanan olay kısa sürede dünyanın gündemine yerleşti. Araca yerleştirilen patlayıcı nedeniyle Tümgeneral Fanil Sarvarov öldü.

'da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Tümgeneral Fanil Sarvarov öldü. Kısa sürede dünyanın gündemine yerleşen konunun ardından Fanil Sarvarov kimdir merak edildi.

TÜMGENERAL FANİL SARVAROV KİMDİR?

Patlama sonucu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Sarvarov yaşamını yitirdi. 1969 doğumlu olan isim, Prigorodny bölgesindeki etnik gruplar arasında çıkan Oset-İnguş çatışması sırasında ve Suriye'de bazı görevler aldı. Devlet ödüllerine sahip Sarvarov, 2016'dan beri Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

Rusya'da suikast sonrası hayatını kaybeden Tümgeneral Fanil Sarvarov kimdir?

RUSYA'DA SUİKAST KİME YAPILDI?

Soruşturma Komitesi, Korgeneral Fanil Sarvarov'un patlamada öldürülmesinin muhtemelen ' istihbarat servisleri tarafından organize edilmiş' olabileceğini söyledi. Moskova'da otomobilin altına yerleştirilen patlayıcı infilak etmesi sonucunda patlama yaşandı.

Rusya'da suikast sonrası hayatını kaybeden Tümgeneral Fanil Sarvarov kimdir?

RUSYA'DA ÖLDÜRÜLEN GENERAL KİM?

Rusya Soruşturma Komitesi, bugün meydana gelen olay hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada Rus Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un patlamanın neden olduğu yaralar sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklama ise şöyle oldu:

"Müfettişlerin ifadelerine göre, 22 Aralık sabahı Moskova'daki Yasenevaya Caddesi'nde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı cihaz infilak etti"

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus generale suikast saldırısı
