Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus generale suikast saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir Rus generale suikast saldırısı düzenlendi. Bir araca yerleştirilen bombayla öldürülen Rus generalin, Rus ordusunda eğitim faaliyetlerinden sorumlu Tümgeneral Fanil Sarvarov olduğu öğrenildi.

EL YAPIMI PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, bombanın Ukrayna özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ön bilgilere göre, sürücü koltuğunun altına el yapımı bir patlayıcı yerleştirildi.

Rus medyası, aracın altına bir patlayıcı yerleştirildiğini ve patlamanın araç hareket etmeye başladıktan birkaç saniye sonra gerçekleştiğini aktardı. Patlama sırasında 7 araç daha hasar gördü.

Ukrayna'daki askeri harekatlara katıldığı belirtilen Sarvarov'un Çeçenistan, Güney Osetya ve Suriye'deki çatışmalarda da yer aldığı kaydedildi.