 | Berrak Arıcan Baş

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus generale suikast saldırısı

Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araçta yaşanan patlamada Rus general öldürüldü. Öldürülen kişinin Rusya Genelkurmayı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov olduğu açıklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 10:47

'nın başkenti 'da bir Rus generale saldırısı düzenlendi. Bir araca yerleştirilen bombayla öldürülen Rus generalin, Rus ordusunda eğitim faaliyetlerinden sorumlu Tümgeneral Fanil Sarvarov olduğu öğrenildi.

EL YAPIMI PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, bombanın özel servisleri tarafından yerleştirilme ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ön bilgilere göre, sürücü koltuğunun altına el yapımı bir patlayıcı yerleştirildi.

Rus medyası, aracın altına bir patlayıcı yerleştirildiğini ve patlamanın araç hareket etmeye başladıktan birkaç saniye sonra gerçekleştiğini aktardı. Patlama sırasında 7 araç daha hasar gördü.

Ukrayna'daki askeri harekatlara katıldığı belirtilen Sarvarov'un Çeçenistan, Güney Osetya ve Suriye'deki çatışmalarda da yer aldığı kaydedildi.

Rusya, Ukraynalıları kaçırmaya başladı! Skandal iddianın ardından uluslararası topluma çağrı
Rusya'nın hedefindeki ülkeleri açıkladı, saldırı için tarih verdi! Avrupa için korkutan iddia
#ukrayna
#rusya
#suikast
#moskova
#rus ordusu
#Tümgeneral Fanil Sarvarov
#Dünya
