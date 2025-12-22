Menü Kapat
12°
 Baran Aksoy

Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! Yusuf Güney teslim oldu

Son dakika haberi: Ünlülere yönelikuyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan şarkıcı Yusuf Güney'in teslim olduğu bildirildi.

Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! Yusuf Güney teslim oldu
'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan , bugün öğle saatlerine doğru teslim oldu. Yusuf Güney'in sağlık kontrolüne götürüldüğü daha sonra ise ATK’da test vereceği öğrenildi.

Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme! Yusuf Güney teslim oldu

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.

