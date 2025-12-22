Hülya Avşar yeni dizisi Aynı Yağmurun Altında'da başörtülü kareleriyle beğeni topladı

Hülya Avşar uzun bir aranın ardından Aynı Yağmur Altında adlı diziyle el sıkıştı. Çekimleri 23 Aralık tarihinde İstanbul'da başlayacak dizi için Hülya Avşar provalardan ilk kareleri paylaştı.

HÜLYA AVŞAR BAŞÖRTÜLÜ KARELERİYLE BEĞENİ TOPLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Avşar setlere iddialı bir rolle dönüş yaptı. Avşar, Aynı Yağmur Altında dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Londra sahneleriyle başlayan dizinin 23 Aralık’ta başlayacak İstanbul çekimleri öncesi Hülya Avşar, provalara katıldı.

Hülya Avşar başörtülü kareleriyle beğeni topladı. Oyuncunun yeni rolü şimdiden merak konusu oldu.

HÜLYA AVŞAR FİLTRE KULLANMAYACAK

Hasan Burak Kayacı’nın proje tasarımını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturacak. Hülya Avşar’ın “Fazilet Aydan” rolü için yüzüne filtre kullanıp kullanmayacağı merak konusuydu. Ünlü oyuncunun filtre kullanmayacağı, doğal görüntüsüyle kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ OYUNCULARI

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.