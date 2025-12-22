Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hülya Avşar yeni dizisi Aynı Yağmurun Altında'da başörtülü kareleriyle beğeni topladı

Uzun bir süredir ekrandan uzak olan Hülya Avşar, yeni rolü için hazırlıklara başladı. Aynı Yağmurun Altında adlı proje için set hazırlığına başlayan Avşar’ın, dizide tesettürlü bir karakterle izleyicisinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hülya Avşar yeni dizisi Aynı Yağmurun Altında'da başörtülü kareleriyle beğeni topladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 12:15

uzun bir aranın ardından Aynı Yağmur Altında adlı diziyle el sıkıştı. Çekimleri 23 Aralık tarihinde 'da başlayacak dizi için Hülya Avşar provalardan ilk kareleri paylaştı.

HÜLYA AVŞAR BAŞÖRTÜLÜ KARELERİYLE BEĞENİ TOPLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Avşar setlere iddialı bir rolle dönüş yaptı. Avşar, Aynı Yağmur Altında dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Londra sahneleriyle başlayan dizinin 23 Aralık’ta başlayacak İstanbul çekimleri öncesi Hülya Avşar, provalara katıldı.

Hülya Avşar yeni dizisi Aynı Yağmurun Altında'da başörtülü kareleriyle beğeni topladı

Hülya Avşar başörtülü kareleriyle beğeni topladı. Oyuncunun yeni rolü şimdiden merak konusu oldu.

Hülya Avşar yeni dizisi Aynı Yağmurun Altında'da başörtülü kareleriyle beğeni topladı

HÜLYA AVŞAR FİLTRE KULLANMAYACAK

Hasan Burak Kayacı’nın proje tasarımını yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturacak. Hülya Avşar’ın “Fazilet Aydan” rolü için yüzüne kullanıp kullanmayacağı merak konusuydu. Ünlü oyuncunun filtre kullanmayacağı, doğal görüntüsüyle kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Hülya Avşar yeni dizisi Aynı Yağmurun Altında'da başörtülü kareleriyle beğeni topladı

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ OYUNCULARI

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu James Ransone hayatını kaybetti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Kübra Süzgün "Yok olacağız" diyerek devletten yardım istemişti! İddiaların merkezindeki Özge Özpirinçci ilk kez konuştu
ETİKETLER
#istanbul
#filtre
#hülya avşar
#dizisi
#Aynı Yağmur Altında
#Başörtülü
#İddialı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.