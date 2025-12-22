Bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyu sakladığı yeri söyledi

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir ifade ortaya çıktı. Kadın tanığın verdiği ifadede Ersoy ve çevresinin, sosyal medyadan mesaj atan ya da etkileşime giren kişileri dahi nasıl düzenledikleri uyuşturucu partilerine çektiğini gösterdi.

Mehmet Akif Ersoy ile 2021 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığını belirten tanık, daha önce bir iki kez buluştuklarını ve 2023 yılı Ağustos ayında bir konserin ardından Tolga Aykut’un Beykoz’daki evine geçtiklerini söyledi.

HER BULUŞMADA UYUŞTURUCU MADDE KULLANILDI

Tanığın ifadesi şu şekilde;

"Ondan sonra biz on günde bir görüşmeye başladık. Sonrasında biz bir daha Tolga'nın evinde buluştuk. O buluşmada Tolga evdeydi. Daha sonra Ahmet de iki kız arkadaşı ile birlikte geldi. Burada Akif, Ahmet ve Ahmet'in getirdiği kızlar uyuşturucu madde kullandılar. Sonra Akif, Gizem ve Ahmet Göçmez ile tanıştırdı beni. Bundan sonraki görüşmelerin hemen hemen hepsi Ahmet ve Gizem'in evinde oldu. Gizem'in evinde buluştuk. Eve uyuşturucu madde getirdiler. Dördümüz de uyuşturucu kullandık. Bu şekilde Ahmet'in evinde 3-4 kere buluştuk ve yine her buluşmada uyuşturucu madde içildi. HTS kayıtlarından tarihler anlaşılır. Akif Ulus'taki eve taşındı. O tarihten sonra biz onunla Ulus'taki evde buluştuk. Bu buluşmalara Gizem, Ahmet, Mustafa Manaz ve Tolga Aykut geliyordu. Gizem, Ahmet ve Mustafa Manaz'ın bu evlerde uyuşturucu kullandığını biliyorum.

"UYUŞTURUCUYU MUTFAKTA SAKLIYORDU"

Akif, uyuşturucu maddeyi mutfak dolabının içerisinde bulunan tabaktan ve yatak odasından getiriyordu, kullanıyorduk. Bu eve taşındıktan sonra Akif ile Ahmet kavga ettiler. Ahmet bir daha bu eve gelmedi. 15 Temmuz 2024'te Ahmet'i Bebek'te bir mekanda gördüm.

"AKİF'İN 50 TANE SENİN GİBİ TAKILDIĞI KIZ VAR"

Bana, 'Senin sevgilin tam bir ..... Akif'in 50 tane senin gibi takıldığı kız var. Sen düzgün bir kızsın bundan ayrıl' dedi. Ben bunu Akif'e söyledim. Ağustos ayında da ilişkimi tamamen bitirdim. Bir daha da görüşmedim. O süreçte bana mesajlar ve aramalar yaptı ancak ben geri dönmedim. 2025'in Haziran ayında whatsapptan bir mesaj attı 'Beni neden engelledin' dedi. Sonrasında tek görünümlü bir boşanma kararı yolladı. Bana erkek arkadaşımın olup olmadığını sordu. Ben de olduğunu söyledim. Benimle görüşmek istedi. Ben kabul etmedim. Daha sonra ayrıldığı eşinin kendisini çok zorladığını belirten bir mesaj attı. ben dinlemek istediğimi söyledim ancak buluşmadığımız için dinleyemedim."