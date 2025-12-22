Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyu sakladığı yeri söyledi

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve çok sayıda ünlü ismin uyuşturucu temini ve satışı yaptığına dair başlatılan soruşturmada bir tanığın daha ifadeleri dosyaya girdi. Dörtlü arkadaş grubuna dikkat çeken tanık, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuları nereye sakladığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyu sakladığı yeri söyledi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 11:10

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir ifade ortaya çıktı. Kadın tanığın verdiği ifadede Ersoy ve çevresinin, sosyal medyadan mesaj atan ya da etkileşime giren kişileri dahi nasıl düzenledikleri uyuşturucu partilerine çektiğini gösterdi.

Bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyu sakladığı yeri söyledi

Mehmet Akif Ersoy ile 2021 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığını belirten tanık, daha önce bir iki kez buluştuklarını ve 2023 yılı Ağustos ayında bir konserin ardından Tolga Aykut’un Beykoz’daki evine geçtiklerini söyledi.

Bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyu sakladığı yeri söyledi

HER BULUŞMADA UYUŞTURUCU MADDE KULLANILDI

Tanığın ifadesi şu şekilde;

"Ondan sonra biz on günde bir görüşmeye başladık. Sonrasında biz bir daha Tolga'nın evinde buluştuk. O buluşmada Tolga evdeydi. Daha sonra Ahmet de iki kız arkadaşı ile birlikte geldi. Burada Akif, Ahmet ve Ahmet'in getirdiği kızlar uyuşturucu madde kullandılar. Sonra Akif, ve Ahmet Göçmez ile tanıştırdı beni. Bundan sonraki görüşmelerin hemen hemen hepsi Ahmet ve Gizem'in evinde oldu. Gizem'in evinde buluştuk. Eve uyuşturucu madde getirdiler. Dördümüz de uyuşturucu kullandık. Bu şekilde Ahmet'in evinde 3-4 kere buluştuk ve yine her buluşmada uyuşturucu madde içildi. HTS kayıtlarından tarihler anlaşılır. Akif Ulus'taki eve taşındı. O tarihten sonra biz onunla Ulus'taki evde buluştuk. Bu buluşmalara Gizem, Ahmet, Mustafa Manaz ve Tolga Aykut geliyordu. Gizem, Ahmet ve Mustafa Manaz'ın bu evlerde uyuşturucu kullandığını biliyorum.

Bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyu sakladığı yeri söyledi

"UYUŞTURUCUYU MUTFAKTA SAKLIYORDU"

Akif, uyuşturucu maddeyi mutfak dolabının içerisinde bulunan tabaktan ve yatak odasından getiriyordu, kullanıyorduk. Bu eve taşındıktan sonra Akif ile Ahmet kavga ettiler. Ahmet bir daha bu eve gelmedi. 15 Temmuz 2024'te Ahmet'i Bebek'te bir mekanda gördüm.

Bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyu sakladığı yeri söyledi

"AKİF'İN 50 TANE SENİN GİBİ TAKILDIĞI KIZ VAR"

Bana, 'Senin sevgilin tam bir ..... Akif'in 50 tane senin gibi takıldığı kız var. Sen düzgün bir kızsın bundan ayrıl' dedi. Ben bunu Akif'e söyledim. Ağustos ayında da ilişkimi tamamen bitirdim. Bir daha da görüşmedim. O süreçte bana mesajlar ve aramalar yaptı ancak ben geri dönmedim. 2025'in Haziran ayında whatsapptan bir mesaj attı 'Beni neden engelledin' dedi. Sonrasında tek görünümlü bir boşanma kararı yolladı. Bana erkek arkadaşımın olup olmadığını sordu. Ben de olduğunu söyledim. Benimle görüşmek istedi. Ben kabul etmedim. Daha sonra ayrıldığı eşinin kendisini çok zorladığını belirten bir mesaj attı. ben dinlemek istediğimi söyledim ancak buluşmadığımız için dinleyemedim."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk açıklama! Neden yayına çıkmadığını açıkladı
Uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında karar verildi
Cem Küçük Sadettin Saran'dan sonraki büyük isme işaret etti
ETİKETLER
#gizem
#Mehmet Akif Ersoy
#Uyuşturucu Soruşturması
#Sosyal Medyadan Yönlendirme
#Uyuşturucu Partileri
#Tolga Aykut
#Ahmet Göçmez
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.