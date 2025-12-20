Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk açıklama! Neden yayına çıkmadığını açıkladı

Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Gözler ise eski eşi Pınar Erbaş'a çevrilse de ünlü spiker uzun süre hiçbir açıklama yapmadı. Dün akşamki haber bültenine çıkmayan Erbaş sosyal medyada gündeme oturdu. Erbaş'ın işine son verildiği iddia edilse de durum çok başka çıktı.

"HABER SUNACAK TAKATİM KALMADI"

Ünlü spiker sosyal medyada yaptığı açıklamada neden yayına çıkmadığını açıkladı. Erbaş yaptığı açıklamada çok yorulduğunu belirterek izin aldığını belirtti.

Erbaşı'ın açıklaması şu şekilde:

"Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum.

İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi.

Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı.

Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim."