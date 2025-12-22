Tüm Spotify arşivi kopyalandı: Şarkılar internete sızdı

YASA DIŞI BOYUT VE HUKUKİ RİSK

Ne var ki bu savunma, hukuki açıdan pek karşılık bulmuyor. Spotify’daki müzikler, plak şirketleri ve hak sahipleriyle yapılan katı lisans anlaşmaları kapsamında platformda yer alıyor. Bu içeriklerin toplu şekilde indirilmesi ve yeniden dağıtılması, hem Spotify’ın hizmet şartlarını hem de birçok ülkedeki telif hakkı yasalarını açıkça ihlal ediyor.