Tüm Spotify arşivi kopyalandı: Şarkılar internete sızdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Anna’s Archive adlı grup, neredeyse tüm Spotify arşivinin kopyalandığını açıkladı. Yaklaşık 300 TB’lık dev veri setinin torrent sitelerine düştüğü iddiası, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.
İnternet dünyasında günlerdir konuşulan iddia, müzik endüstrisini adeta sarstı. Anna’s Archive isimli bir grup, Spotify’da yer alan içeriklerin neredeyse tamamının kopyalandığını ve bunun 300 TB’lık devasa bir arşiv hâlinde paylaşıma açıldığını duyurdu. İddiaya göre arşiv, torrent dosyaları üzerinden dolaşıma sokuldu.
Grubun açıklamasına göre operasyonda 256 milyon parçaya ait meta veriler ile 86 milyon şarkının ses dosyası elde edildi. Bu miktar, Spotify’daki toplam dinlemelerin yaklaşık %99,6’sına karşılık geliyor. Arşivin, popülerliğe göre sıralanmış torrent paketleri şeklinde dağıtıldığı belirtiliyor. Rakamların büyüklüğü, olayın ciddiyetini tek başına anlatmaya yetiyor.
Anna’s Archive, bu çalışmayı bir tür “koruma arşivi” olarak tanımlıyor. Grup, popüler şarkıların genellikle iyi şekilde yedeklendiğini ancak daha az bilinen milyonlarca parçanın; lisansların sona ermesi ya da platformların kapanması hâlinde tamamen kaybolabileceğini savunuyor. Onlara göre modern müzik tarihini korumak için Spotify, “harika bir başlangıç noktası”.
Ne var ki bu savunma, hukuki açıdan pek karşılık bulmuyor. Spotify’daki müzikler, plak şirketleri ve hak sahipleriyle yapılan katı lisans anlaşmaları kapsamında platformda yer alıyor. Bu içeriklerin toplu şekilde indirilmesi ve yeniden dağıtılması, hem Spotify’ın hizmet şartlarını hem de birçok ülkedeki telif hakkı yasalarını açıkça ihlal ediyor.