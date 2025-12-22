Menü Kapat
'Asgari ücret zammı perşembe açıklanacak' diyerek rakam verdi! İşte Özgür Erdursun'un tahmini

Aralık 22, 2025 10:40
1
'Asgari ücret zammı perşembe açıklanacak' diyerek rakam verdi! İşte Özgür Erdursun'un tahmini

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammında son viraja girilmiş durumda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık Perşembe günü üçüncü toplantısını yapa­cak. Bu toplantı sonrasında, 1 Ocak 2026 tarihinden iti­baren geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Özgür Erdursun bugünkü köşesinde beklediği rakamları yazdı. İşte o yazıdan öne çıkanlar:

 

 

2
'Asgari ücret zammı perşembe açıklanacak' diyerek rakam verdi! İşte Özgür Erdursun'un tahmini

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık Perşembe günü üçüncü toplantısını yapa­cak. Bu toplantının en dikkat çekici özelliği, işçi tarafını temsilen en büyük konfederasyon olan Türk-İş'in masada yer almaması. İşveren ve hü­kümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak bu toplantı sonrasında, 1 Ocak 2026 tarihinden iti­baren geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

3
'Asgari ücret zammı perşembe açıklanacak' diyerek rakam verdi! İşte Özgür Erdursun'un tahmini

Asgari ücret, yalnızca ücretli çalışanların ge­lirini belirleyen bir kalem değil. Belirlenecek yeni rakam, 2026 yılı boyunca uygulanacak çok sayıda parasal sınırın ve idari yükümlülüğün de temel referansı olacak.

 

4
'Asgari ücret zammı perşembe açıklanacak' diyerek rakam verdi! İşte Özgür Erdursun'un tahmini

Yeni asgari ücretle birlikte;

-Genel sağlık sigortası primleri,

-İsteğe bağlı sigorta primleri,

-Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur primleri,

 

5
'Asgari ücret zammı perşembe açıklanacak' diyerek rakam verdi! İşte Özgür Erdursun'un tahmini

-Ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenen si­gorta primleri,

-Sosyal güvenlik borçlanmaları,

-İdari para cezaları ve idari yaptırımlar,

lSigorta primine esas kazanç alt ve üst sınır­ları otomatik olarak güncellenecek. Bu yönüy­le asgari ücret, ücretli kesimin çok ötesinde bir etki alanına sahip.

6
'Asgari ücret zammı perşembe açıklanacak' diyerek rakam verdi! İşte Özgür Erdursun'un tahmini

Hâlihazırda yürürlükte olan asgari ücretin brüt tutarı 26.005,50 TL. Piyasalarda dile geti­rilen beklenti, asgari ücrete %25 civarında bir artış yapılması yönünde.Bu senaryonun ger­çekleşmesi hâlinde, brüt asgari ücret 32.506,88 TL seviyesine yükselecek. Ancak artış oranı ne olursa olsun, asgari ücretin tek başına memnu­niyet yaratmaktan uzak olduğu gerçeği değiş­miyor.

7
asgari ücret

Bu yıl asgari ücret, hangi oranda artırılır­sa artırılsın, memnuniyet yaratmaktan çok so­rumluluğun kimde olduğu tartışmasını bera­berinde getiriyor. İşçi temsilcilerinin masa­da olmaması, düşük bulunan bir asgari ücretin muhatabını da netleştiriyor. 2026 yılına girer­ken açıklanacak asgari ücret; ücret artışından çok, ücret–prim–idari yükümlülükler dengesi açısından ekonomide nasıl bir çerçeve çizildi­ğini gösterecek."

