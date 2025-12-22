'Asgari ücret zammı perşembe açıklanacak' diyerek rakam verdi! İşte Özgür Erdursun'un tahmini

Bu yıl asgari ücret, hangi oranda artırılır­sa artırılsın, memnuniyet yaratmaktan çok so­rumluluğun kimde olduğu tartışmasını bera­berinde getiriyor. İşçi temsilcilerinin masa­da olmaması, düşük bulunan bir asgari ücretin muhatabını da netleştiriyor. 2026 yılına girer­ken açıklanacak asgari ücret; ücret artışından çok, ücret–prim–idari yükümlülükler dengesi açısından ekonomide nasıl bir çerçeve çizildi­ğini gösterecek."