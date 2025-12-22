Acısıyla intihara sürükleyen dünyanın en zehirli bitkisi Gympie-Gympie

Kategoriler
Dünyanın en zehirli bitkisi Gympie-Gympie, minik kıl benzeri iğneler taşısa da acısı nedeniyle insanları intihara sürükledi. Dokunanı yakan bitkinin dayanılmaz acısı bazen haftalarca hatta aylarca sürebiliyor.
İntihara sürükleyen, dayanılmaz bir acı yaşatan, dünyanın en zehirli bitkisi Gympie-Gympie özel bir kafeste tutuluyor. Zehir dolu minik kıl benzeri iğnelere sahip olan ürkütücü bitkinin boyu 9,7 metreye kadar uzayabiliyor.
BU BİTKİNİN ACISI İNTİHARA SÜRÜKLEDİ
Gympie-Gympie bitkisinin tüyleriyle temas etmesi durumunda dayanılmaz bir acı ortaya çıkıyor. Hem elektrik çarpmasına hem de yanmaya benzetilen acı haftalarca hatta aylarca sürebiliyor. Bazı durumlarda ise intihara sürüklediği kişiler bile oldu.
Kökeni Avustralya'ya dayanan bu bitkinin ölümcül etkileri, 1866'da bir mühendisin atının bitkiye temas edip ölmesiyle ortaya çıktı. 2. Dünya Savaşı sırasında Avustralyalı bir asker ise bu bitki nedeniyle haftalarca acı çekti ve en sonunda akıl sağlığını kaybetti. Bir başka olayda ise bir kişinin bu bitkinin yapraklarını tuvalet kağıdı olarak kullanıp acısından intihar ettiği iddia ediliyor.
BİR DÖNEM HALKA AÇIK SERGİLENDİ
Bilim insanları tarafından Dendrocnide moroides olarak adlandırılan Avustralya'ya özgü zehirli ağaç, geçen yıl İngiltere'deki bir botanik bahçesinde halka açık olarak sergilendi. Fakat yüksek riskli olması nedeniyle güvenlik camının arkasında tutuldu ve sadece bir yetkili bahçıvan bakımını gerçekleştirdi.
Alnwick'teki baş tur rehberi John Knox, ''Bitki genellikle üç metreden daha kısa olduğunda çiçek açar ve meyve verir, ancak 10 metreye kadar boya ulaşabilir. Gövde, dallar, yaprak sapları, yapraklar ve meyveler, dokunulmaması gereken zehirli tüylerle kaplıdır.'' açıklamasında bulundu.
ZEHRİ VÜCUDA SALIYOR
Knox, bitkiye dokunulduğunda iğnelerinin bir yıla kadar deride kalabildiğini söyledi. Ayrıca suyla temas sırasında ya da sıcaklık değişimleri gibi tetikleyici olaylarda zehrini vücuda salıyor.
DÜNYANIN EN ZEHİRLİ BİTKİSİNİ EVİNDE YETİŞTİRDİ
2022'de 49 yaşındaki Daniel Emlyn-Jones, Gympie-Gympie bitkisini evinde, güvenli bir kafes içinde ve uyarı levhası ile birlikte yetiştirdi. Emlyn-Jones, ''Çılgın biri gibi görünmek istemiyorum. Bunu çok dikkatli yapıyorum. Bazı botanik bahçelerinde bu bitkiler ilginç örnekler olarak bulunuyor." dedi.