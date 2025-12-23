Menü Kapat
Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret belli oldu

Asgari ücret son dakika 2026 haberleri, milyonlarca çalışan ve işveren tarafından takip ediliyor. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. ve son toplantısı bugün saat 18.00’de yapıldı. Son dakika asgari ücret açıklaması, yakından takip edilmekte. Bugünkü 3. toplantıda Asgari ücret açıklandı mı merak ediliyor. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı için süreç sona erdi. İşte 2026 asgari ücret son dakika açıklaması…

Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan , ’nun Aralık ayındaki toplantıları sonrası belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üçüncü toplantının ardından 2026 yılına ilişkin rakamları paylaştı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2026

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında üç toplantı gerçekleştirdi. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık’ta yaparken, ikinci görüşme 18 Aralık’ta düzenlendi. Üçüncü ve son toplantının ardından alınan karar kamuoyuyla paylaşıldı ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak yeni asgari ücret rakamları açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2026 yılı için belirlenen zam oranını duyurdu. Buna göre, yeni asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Açıklanan rakamlar hem brüt hem de net tutar üzerinden netleşirken, düzenlemenin yaklaşık 7 milyon çalışanı kapsadığı belirtildi. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret net 28 bin 75 lira oldu.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

2025 yılında uygulanmakta olan asgari ücret aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesindeydi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında alınan kararla birlikte 2026 yılı için zam oranı yüzde 27 olarak belirlendi.

Yüzde 27’lik artış kararı, yapılan toplantılarda ve taraflarının katılımıyla yürütülen görüşmeler sonucunda duyuruldu. Açıklanan zam oranı ile birlikte 2026 yılında geçerli olacak net ve brüt asgari ücret tutarları da netleşti. Yeni ücretler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR OLDU?

Yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt tutarı 33 bin 30 lira oldu. Yüzde 27’lik artışla belirlenen bu rakam, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren işverenler tarafından uygulanacak. Brüt ücret üzerinden yapılan kesintilerin ardından çalışanlara ödenecek net tutar da açıklandı.

Yeni düzenleme kapsamında net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Bu tutar, 2025 yılında uygulanan net 22 bin 104 lira 67 kuruşluk ücretin üzerine yapılan artışla oluştu. Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi gibi çeşitli ödeme kalemlerinde de değişiklik yaşanacak.

