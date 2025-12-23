Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kıdem tazminatı taban hesaplama 2026! Kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu?

ASgari ücrette kidem tazminatı ne kadar olduğu, 2026 asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasının ardından gündeme geldi. Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşın beklediği 2026 asgari ücret zammı bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından netlik kazandı. Yeni asgari ücret zammının belli olmasının ardından ise asgari ücretlinin yeni kıdem tazminatı tabanı belirlendi. Peki kidem tazminatı taban hesaplama 2026 nasıl yapılır?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 18:50

asgari ücret taban fiyatlarının ne kadar olduğu asgari ücret ile çalışan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı. Saat 18.00'de başlayacan toplantının ardından asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığı açıklandı.

Yapılan zammın ardından 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarı 28 bin 72 lira oldu. Böylece asgari ücret üzerinden alan kişilerin alacağı tazminat miktarı da artmış oldu.

Vatandaşlar tarafından asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

KIDEM TAZMİNATI TABAN NE KADAR 2026?

Asgari ücret ile maaş alan bir çalışan bir yıllık çalışmasının ardından brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hakkı kazanıyor. Asgari ücretin brüt rakamı ise 2026 yılında yapılan zammın ardından 33 bin 30 liraya yükselecek. Bu kapsamda kıdem tazminatının tabanı 2026 yılında 33 bin 30 lira olacak.

1, 2, 3, 4, 5 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?

Kıdem tazminatı almak için çalışanların son iş yerinde en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. 1 yıllık çalışan olan vatandaşlar 33 bin 30 lira kidem tazminatı alacaklar. iki yıllık olanlar 66 bin 60 lira, üç yıllık olanlar 99 bin 90 lira, dört yıllık olanlar 132 bin 120 lira ve beş yıllık olanlar ise 165 bin 150 lira kidem tazminatı alacak.

HATIRLATMA: Hesaplamalara ihbar tazminatı dahil edilmemiştir. Bu tutarlar sadece asgari ücret üzerinden maaş alan çalışanlar için geçerlidir. Hesaplamalara damga vergisi kesintisi dahil edilmemiştir.

ETİKETLER
#maaş
#vatandaş
#asgari ücret zammı
#2026
#Konuşma
#kıdem tazminatı
#Asgari Ücreti
#Yaşam
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
