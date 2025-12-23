Kıdem tazminatı taban hesaplama 2026! Kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu?

2026 asgari ücret kıdem tazminatı taban fiyatlarının ne kadar olduğu asgari ücret ile çalışan milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı. Saat 18.00'de başlayacan toplantının ardından asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldığı açıklandı.

Yapılan zammın ardından 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarı 28 bin 72 lira oldu. Böylece asgari ücret üzerinden maaş alan kişilerin alacağı tazminat miktarı da artmış oldu.

Vatandaşlar tarafından asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

KIDEM TAZMİNATI TABAN NE KADAR 2026?

Asgari ücret ile maaş alan bir çalışan bir yıllık çalışmasının ardından brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hakkı kazanıyor. Asgari ücretin brüt rakamı ise 2026 yılında yapılan zammın ardından 33 bin 30 liraya yükselecek. Bu kapsamda kıdem tazminatının tabanı 2026 yılında 33 bin 30 lira olacak.

1, 2, 3, 4, 5 YILLIK ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIR?

Kıdem tazminatı almak için çalışanların son iş yerinde en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. 1 yıllık çalışan olan vatandaşlar 33 bin 30 lira kidem tazminatı alacaklar. iki yıllık olanlar 66 bin 60 lira, üç yıllık olanlar 99 bin 90 lira, dört yıllık olanlar 132 bin 120 lira ve beş yıllık olanlar ise 165 bin 150 lira kidem tazminatı alacak.

HATIRLATMA: Hesaplamalara ihbar tazminatı dahil edilmemiştir. Bu tutarlar sadece asgari ücret üzerinden maaş alan çalışanlar için geçerlidir. Hesaplamalara damga vergisi kesintisi dahil edilmemiştir.