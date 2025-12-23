Menü Kapat
12°
Ekonomi
Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı kaç TL oldu 2026 Ocak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının sona ermesinin ardından yaşlılık maaşı ne kadar olacak merak edilmişti. Bugün 18.00'de başlayan asgari ücret toplantısı sonrasında brüt ve net tutar belli oldu. Binlerce kişinin gündeminde ise 65 yaş aylığının kaç TL olacağı yer aldı. 5 aylık enflasyon farkı üzerinden 5.387 TL’den 6.297 TL’ye çıkması bekleniyordu.

Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı kaç TL oldu 2026 Ocak?
, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak hesaplara ödenirken bugün açıklanan zam oranı ile beraber asgari ücret 2026 tutarı da belli oldu. Binlerce kişi ise yaşlılık maaşı ne kadar olacak araştırmasına başladı.

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026?

Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan yaşlılık maaşı 5 aylık farkına göre değişiyor. 5 aylık enflasyon farkı üzerinden 5.387 TL’den 6.297 TL’ye çıkması beklenirken, engelli aylığının 6.451 TL’den 7.541 TL’ye yükseleceği bekleniyor. Bugün açıklanan asgari ücret toplantısı sonrasında 65 yaş aylığının güncel tutarı da dikkat çekti.

65 yaş aylığı ödemeleri vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde, 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme yapılmakta.

Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı kaç TL oldu 2026 Ocak?

65 YAŞ AYLIĞI KAÇ TL OLDU?

18 yaş altı engelli aylığının da 4.302 TL’den 5.029 TL'ye yükselmesi bekleniyorken, Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından yaşlılık maaşının ne kadar olacağı da belli olacak. Milyonların gözü ocak ayında açıklanacak olan enflasyon rakamında.

Yaşlılık maaşı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı kaç TL oldu 2026 Ocak?

2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2017 yılında net asgari ücret 1.404 TL idi.
2018’de asgari ücret 1.603 TL seviyesine çıktı.
2019 yılına gelindiğinde net ücret 2.020 TL oldu.
2020’de asgari ücret 2.324 TL olarak belirlendi.
2021 yılında net asgari ücret 2.825 TL seviyesine yükseldi.
2022’nin ilk yarısında net asgari ücret 4.253 TL, ikinci yarısında ise 5.500 TL olarak uygulandı.
2023’te yılın ilk yarısında net ücret 8.506 TL, ikinci yarısında ise 11.402 TL seviyesine çıkarıldı.
2024 yılında net asgari ücret 17.002 TL oldu.

