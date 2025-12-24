MEB 14 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri: Alım hangi mesleklerde olacak, kaç kişi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 14 personel alımı için bekleyiş devam ederken başvuru şartları ve tarihleri duyuruldu. Birçok kişinin başvuru yapacağı MEB 14 personel alımı sınavları 23 Mart ile 3 Nisan aralığında gerçekleşecek.

MEB 14 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" ifadeleri ile personel alımı duyuruldu. Adaylar 26 – 30 Ocak 2026 tarihleri aralığında https://kariyerkapisi.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. 23 Mart – 03 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda alınacak olan başarı

sırasına göre 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

MEB 14 PERSONEL ALIMI HANGİ MESLEKLER, POZİSYON?

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı – 1 kişi (Ücret tavanının 4 katına kadar)

Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı – 1 kişi (3 katına kadar)

Kıdemli Ağ Uzmanı – 1 kişi (3 katına kadar)

Kıdemli DevOps Uzmanı – 2 kişi (3 katına kadar)

Kıdemli Yazılım Mimarı – 1 kişi (3 katına kadar)

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET Core) – 1 kişi (3 katına kadar)

Kıdemli Web Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı – 1 kişi (3 katına kadar)

Web Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı – 1 kişi (2 katına kadar)

Test Mühendisi – 2 kişi (2 katına kadar)

İş Analisti – 2 kişi (2 katına kadar)

İstatistikçi – 1 kişi (2 katına kadar)

MEB 14 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2025

Şartlardan bazıları şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,

elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği

ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen pozisyonlardan

yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine

eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı

ödenecek pozisyonlar için ve yalnızca birine başvurabileceklerdir.)

