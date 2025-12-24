Havada dakika dakika neler yaşandı? Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'daki uçak kazayla ilgili yeni açıklama

Kategoriler
Ankara’ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan, dönüş yolculuğu için havalanan jet Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü. Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın da aralarında bulunduğu 5’i asker toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ile üç mürettebat yer alıyordu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada jetin saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalktığını, 20.33’te ise elektrik arızası nedeniyle hava kontrol merkezine acil durum bildirimi yaparak acil iniş talebinde bulunduğunu belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak kazası öncesi yaşananları saat saat aktardı. Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Trablus Mitiga Havalimanı’na gitmek üzere lokal saat 20.17’de havalanan 9H-DFS kuyruk numaralı Malta Sivil Havacılığı’na kayıtlı Falcon 50 tipi özel uçak maalesef kaza kırıma uğramıştır.
Uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile Kaptan ve Yardımcı Pilot arasında aşağıdaki konuşmalar gerçekleşmiştir: 23.12.2025 tarihli HMJ185 Çağrı Adlı Hava Aracı Kaza/Kırım Hadisesine İlişkin;
Bu doğrultuda ilgili uçuşun kademeli olarak talep ettiği irtifalara yükselmesine müsaade edilmiş;
Ayrıca bu süreçte ilgili uçağın yeri tespit edilemediğinden söz konusu uçağın acil iniş gerçekleştirme ihtimaline karşı Esenboğa Havalimanı'nda inişler ve kalkışlar hava seyrüsefer emniyeti açısından geçici olarak durdurularak Esenboğa Havalimanı'nda tüm tedbirler azami seviyede alınmıştır.
Yine uçağın kaza kırıma uğrama ihtimaline karşı ilgili makamlarca arama kurtarma faaliyetleri havadan ve karadan ivedilikle başlatılmıştır. Hava Kuvvetleri Hava Savunma Bildirim Merkezince ilgili trafiğin Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında Kaza ve Kırıma uğradığı teyit edilmiştir.
Olayın ilk anından itibaren ilgili kurumlarla koordineli olarak kaza kırım sonrası Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı olay yerine yönlendirilmiştir. Enkaz alanında yapılan inceleme neticesinde uçağın ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) bulunmuştur.
Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir. Yapılacak incelemenin ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dost ve kardeş ülke Libya devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz"