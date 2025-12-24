Menü Kapat
14°
Gündem
Havada dakika dakika neler yaşandı? Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'daki uçak kazayla ilgili yeni açıklama

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen uçakla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Olay öncesi saat saat havada neler yaşandığını aktaran Uraloğlu, uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile yapılan konuşmalara yer verdi. İşte detaylar...

Ankara’ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan, dönüş yolculuğu için havalanan jet Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü. Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın da aralarında bulunduğu 5’i asker toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

UÇAKTA KİMLER VARDI?

Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ile üç mürettebat yer alıyordu.

Havada dakika dakika neler yaşandı? Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'daki uçak kazayla ilgili yeni açıklama

ELEKTRİK ARIZASI İHTİMALİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada jetin saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan kalktığını, 20.33’te ise elektrik arızası nedeniyle hava kontrol merkezine acil durum bildirimi yaparak acil iniş talebinde bulunduğunu belirtti.

Havada dakika dakika neler yaşandı? Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'daki uçak kazayla ilgili yeni açıklama

HAVADA SAAT SAAT NE OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak kazası öncesi yaşananları saat saat aktardı. Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Trablus Mitiga Havalimanı’na gitmek üzere lokal saat 20.17’de havalanan 9H-DFS kuyruk numaralı Malta Sivil Havacılığı’na kayıtlı Falcon 50 tipi özel uçak maalesef kaza kırıma uğramıştır.

Uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile Kaptan ve Yardımcı Pilot arasında aşağıdaki konuşmalar gerçekleşmiştir: 23.12.2025 tarihli HMJ185 Çağrı Adlı Hava Aracı Kaza/Kırım Hadisesine İlişkin;

  • Lokal saat 20:17’de Esenboğa Havalimanı’ndan Libya Mitiga (Trablus) Havalimanı için; HMJ185 çağrı adlı uçak standart usullere göre kalkışını gerçekleştirmiştir. Kalkışı müteakip Esenboğa Kuleden uygun ve olağan prosedürler doğrultusunda Hava Trafik Kontrol Merkezi’mizdeki “Yaklaşma Kontrol Ünitesi” ile, akabinde “Saha Kontrol Ünitesi”ne devredilmiştir.
Havada dakika dakika neler yaşandı? Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'daki uçak kazayla ilgili yeni açıklama

Bu doğrultuda ilgili uçuşun kademeli olarak talep ettiği irtifalara yükselmesine müsaade edilmiş;

  • Lokal saat 20:25’de en son 34.000 feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verilmiştir.
  • Lokal saat 20:31’de söz konusu uçak yaklaşık 32.000 feet irtifadayken PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (uçuşta en riskli aciliyet kodu olan MAY DAY ikazının bir alt seviyesi) deklare etmiş, Genel Elektrik Arızası olduğunu söylemiş ve Ankara’ya geri dönmek için radar vektörü (uçuş rotası) istemiştir.
  • Lokal saat 20:32’de Hava Trafik Kontrolörü talimatıyla uçağa Esenboğa Havalimanına geri dönüş için uçuş başı ve alçalacağı seviye bildirilmiştir.
  • Lokal saat 20:33’de Uçaktaki pilot tarafından 7700 acil durum kodu (uçuşta en riskli aciliyet kodu) aktif edilmiştir. Hava Trafik Kontrolörü tarafından problemin tekrar teyidine müteakip radarda söz konusu uçağın irtifa bilgisi takip edilememeye başlamıştır.
  • Lokal saat 20:34’te Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki parazitlenmelerden dolayı Hava Trafik Kontrolörü ses seviyesi kontrolü için pilotla teyitleşme gerçekleştirmiştir.
  • Lokal saat 20:34’te Uçak, Esenboğa Havalimanına acil geri dönüş için Saha Kontrol Ünitesince geçtiği seviye pilottan teyit edilerek, Yaklaşma Kontrol Ünitesine devredilmiştir.
  • Lokal saat 20:35’de Uçak, PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN deklare ederek Yaklaşma Kontrol Ünitesiyle Esenboğa Havalimanına geri dönüş için temas etmiş, radar vektörü ve alçalacağı seviyeler kendisine verilmiştir.
  • Lokal saat 20:36’da Pilot-Kontrolör Muhaberesindeki anlaşılabilirlik kaybolmuş ve pilotun sesi zor duyulur hale gelmiştir. Bununla birlikte radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşanmıştır.
  • Lokal saat 20:38’de Radar ekranında Hava Trafik Kontrolörünce uçağın tamamen görülemediği müşahede edilmiştir.
  • Lokal saat 20:38’de Hava Trafik Kontrolörü tarafından söz konusu uçağa yapılan çağrılara cevap alınamamış ve sonrasında yaklaşık 5 dakika boyunca değişik frekanslardan da uçağa ulaşılmaya çalışılmıştır, fakat cevap alınamamıştır. Bunun üzerine süratle görevli personelimiz tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması için ilgili birimler haberdar edilmiştir.

Ayrıca bu süreçte ilgili uçağın yeri tespit edilemediğinden söz konusu uçağın acil iniş gerçekleştirme ihtimaline karşı Esenboğa Havalimanı'nda inişler ve kalkışlar hava seyrüsefer emniyeti açısından geçici olarak durdurularak Esenboğa Havalimanı'nda tüm tedbirler azami seviyede alınmıştır.

Havada dakika dakika neler yaşandı? Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'daki uçak kazayla ilgili yeni açıklama

Yine uçağın kaza kırıma uğrama ihtimaline karşı ilgili makamlarca arama kurtarma faaliyetleri havadan ve karadan ivedilikle başlatılmıştır. Hava Kuvvetleri Hava Savunma Bildirim Merkezince ilgili trafiğin Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında Kaza ve Kırıma uğradığı teyit edilmiştir.

Olayın ilk anından itibaren ilgili kurumlarla koordineli olarak kaza kırım sonrası Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı olay yerine yönlendirilmiştir. Enkaz alanında yapılan inceleme neticesinde uçağın ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) bulunmuştur.

Havada dakika dakika neler yaşandı? Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'daki uçak kazayla ilgili yeni açıklama

Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir. Yapılacak incelemenin ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dost ve kardeş ülke Libya devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz"

https://x.com/a_uraloglu/status/2003826278458130613

