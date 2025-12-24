Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı sınavları 21 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. Ardından ise sonuç tarihi netleşti.

ÖSYM tarafından uygulanan Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları da yine ÖSYM tarafından duyurulacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları henüz ilan edilmedi.

ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 21 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları belli olduğunda ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak.