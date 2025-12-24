Menü Kapat
 Selahattin Demirel

TBMM'de stajyer öğrencilere yapılan skandalla ilgili iddianame hazırlandı: İşte istenen cezalar

TBMM'de stajyer öğrencilerin tacize uğramasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 5 sanık hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında istenen cezalar da belli oldu.

TBMM'de stajyer öğrencilere yapılan skandalla ilgili iddianame hazırlandı: İşte istenen cezalar
Cumhuriyet Başsavcılığınca "'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 sanık hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurenin TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Mağdurelerin Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

MESAJLARI SAVUNDULAR

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" savundu. Sanıklar, "mağdurelere attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını" öne sürdü.

İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki mağdurelere yönelik, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtildi.

MAĞDURELERE İŞ YERİ VE DIŞINDA CİNSEL İSTİSMAR SUÇU

Sanıkların bazı eylemlerini cep telefonu mesajı ile gerçekleştirerek elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlandığı, ayrıca mağdurelerle iş yeri ve dışında davranışlarıyla sarkıntılık düzeyinde suçunu işledikleri kaydedildi.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

