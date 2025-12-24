Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Rakle ve Bengi Kurtcebe’den sofralara renk katan özel iş birliği: Pomodoro Koleksiyonu

Rakle’nin üretim gücü ile Bengi Kurtcebe’nin özgün tasarım dili, zamansız ve enerjik bir koleksiyonda bir araya geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rakle ve Bengi Kurtcebe’den sofralara renk katan özel iş birliği: Pomodoro Koleksiyonu
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 17:38

Sofra tasarımının yenilikçi markası Rakle, aşçı ve içerik üreticisi Bengi Kurtcebe ile gerçekleştirdiği özel kapsamında hayata geçirdiği Pomodoro Koleksiyonu’nu tanıttı. Bu enerjik ve ilham verici koleksiyon, desteği ile Scarpetta Etiler’de düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle davetlilerle buluştu. “Pomodoro” ile başlayan bu yeni dönem, sofraları yalnızca yemek alanları olmaktan çıkararak paylaşımın, sohbetin ve keyifli anların merkezine taşımayı hedefliyor.

Rakle ve Bengi Kurtcebe’den sofralara renk katan özel iş birliği: Pomodoro Koleksiyonu


Rakle’nin 60 yıla yaklaşan üretim tecrübesi ve uzmanlığı, Bengi Kurtcebe’nin kişisel anıları ve özgün tasarım diliyle buluşarak Pomodoro Koleksiyonu’na hayat verdi. Domates temasının merkezde olduğu koleksiyon; seramik tabaklardan tekstil ürünlerine uzanan geniş bir ürün gamı sunuyor. Rakle x Bengi Kurtcebe Pomodoro Koleksiyonu, tasarım, üretim ve erişilebilirliği bir araya getiren güçlü bir iş birliğinin sonucu olarak hayata geçirildi. Hepsiburada’nın geniş dijital erişimi ve güçlü e-ticaret altyapısı sayesinde koleksiyon, kısa sürede daha geniş kitlelerle buluşmayı hedefliyor.

Rakle, bu özel lansmanla birlikte hem yerli üretim gücünü hem de tasarım odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarken; sofraları paylaşımın, keyfin ve yaşamın merkezi haline getirme vizyonunu sürdürüyor.

ETİKETLER
#iş birliği
#Hepsiburada
#Rakle
#Bengi Kurtcebe
#Pomodoro Koleksiyonu
#Sofra Tasarımı
#Yeni Koleksiyon
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.