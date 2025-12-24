Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara su kesintisi listesi 24 Aralık! Polatlı, Pursaklar, Akyurt, Kazan su kesintisi saat kaçta bitecek?

Polatlı, Pursaklar, Akyurt, Kazan su kesintisi saat kaçta biteceği belli oldu. Ankara'nın dört ilçesinde bugün yetersiz su seviyesi nedeniyle gece saatlerine kadar su kesintisi yaşanacak. ASKİ 24 Aralık Ankara su kesintisi listesini paylaştı. ASKİ tarafından yapılan açıklamanın ardından Polatlı, Pursaklar, Akyurt, Kazan su kesintilerinden etkilenen mahalleler ve bölgeler belli oldu.

Ankara su kesintisi listesi 24 Aralık! Polatlı, Pursaklar, Akyurt, Kazan su kesintisi saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
17:36
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
17:36

24 Aralık 2025 Çarşamba günü Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'nın , , ve ilçelerinde yaşanıyor. Gece saatlerine kadar devam edecek olan su kesintisinin yetersiz su seviyesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından Polatlı, Pursaklar, Akyurt su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak edilmeye başlandı.

Ankara su kesintisi listesi 24 Aralık! Polatlı, Pursaklar, Akyurt, Kazan su kesintisi saat kaçta bitecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 24 ARALIK!

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı olan Şehitlik, Gazi Mahallesi bir bölümüne Şehitlikkaşı Caddesi'nde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi verilemiyor. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. ASKİ'nin aktardığı bilgilere göre Polatlı su kesintisi saat 22.00'de sona erecek.

Ankara su kesintisi listesi 24 Aralık! Polatlı, Pursaklar, Akyurt, Kazan su kesintisi saat kaçta bitecek?

ANKARA PURSAKLAR, AKYURT, KAZAN SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ankara'nın Pursaklar, Akyurt ve Kazan ilçelerinde yetersiz su seviyesi nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar şöyle:

Pursaklar Su Kesintisi

Pursaklar ilçesine bağlı olan Tevfik İleri, Yunus Emre, Merkez, Fatih, Ayyıldız ve Mimar Sinan Mahalleleri'nde su kesintisi öğlen saat 12.05 sıralarında başladı. Yaşanan su kesintisinin saat 23.55 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

Ankara su kesintisi listesi 24 Aralık! Polatlı, Pursaklar, Akyurt, Kazan su kesintisi saat kaçta bitecek?

Akyurt Su Kesintisi

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Akyurt ilçesinde yaşanan su kesintisinin Yıldırım, Yeşiltepe, Atatürk ve Beyazıt mahalleleri etkilendi. Saat 14.10 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 23.00'te sona ermesi bekleniyor.

Kazan Su Kesintisi

Kazan ilçesine bağlı olan Saray Mahallesi, Keresticiler Sanayi Sitesi'ne bağlı cadde ve sokaklarda su kesintisi meydana geldi. Saat 17.30 sıralarında başlayan su kesintisinin saat 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 08.30'da sona erecek.

#su kesintisi
#polatlı
#akyurt
#kazan
#pursaklar
#aşkın gücü
#Ankara
#Yaşam
