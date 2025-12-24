Dünyada 2025 yılında neler oldu? Trump'ın tarihi rövanşı taşları yerinden oynattı

3 Mayıs: Avustralya federal seçimlerince Anthony Albanese liderliğindeki işçi partisi hükümeti ezici bir zaferle yeniden seçildi.

5 Mayıs: Vatikan, Papamobilin Filistin’in Gazze şehrindeki yaralı çocuklar için mobil bir sağlık kliniğine dönüştürülmek üzere bağışlanacağını duyurdu.

7 Mayıs: Yeni Papa’yı seçmek üzere 133 kardinal seçmenin katılımıyla Konklav başladı.

7 Mayıs: Hindistan, Pakistan’daki birçok noktaya hava saldırıları düzenleyerek 8 kişinin ölümüne sebep oldu. Pakistan OHAL ilan ederek, saldırıları savaş eylemi olarak nitelendirdi ve Hindistan’a karşı misilleme saldırıları düzenleyerek üç kişiyi öldürdü.

8 Mayıs: 69 yaşındaki Kardinal Robert Prevost, Katolik Kilisesi’nin 267. Papası olarak seçilirken, bu görevi üstlenen ilk ABD’li olarak tarihe geçti.

17 Mayıs: Meksika Donanması’na ait çelik gövdeli, üç direkli bir barque tipi eğitim gemisi olan ARM Cuauhtemoc, New York’ta yer alan Brooklyn Köprüsü’nün alt kısmına çarparak direklerinin kırılmasına ve iki denizcinin ölümü ile düzinelerce kişinin yaralanmasına neden oldu.

21 Mayıs: Kuzey Kore’nin Chongjin şehrindeki tersaneden başarısız suya indirilme girişiminde devrildi. Kim Jong-un’un olayı suç olarak nitelendirmesinin ardından dört kişi tutuklandı.

31 Mayıs: David Seymour, Winston Peters’ın yerine Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı oldu.