Hatay'da 100 bine yakın konut teslim edildi: Ay sonunda 153 bine yükselecek

‘Dünyada ilk defa aydınlatılan’ Kurtuluş Caddesi… Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar… Kemalpaşa Caddesi… Tarihi Uzun Çarşı… Her biri farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan yüzlerce tarihi eserin yer aldığı, 3 semavi din için de “hoşgörü” kenti olan Hatay, 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri ve 20 Şubat 2023’te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki Defne depremi ile büyük yıkıma uğradı. Çok sayıda can kaybının yaşandığı kentte şehir merkezinin büyük bölümü yıkıldı. Şehrin 15 ilçesinde birden yıkım yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 11 ilde yürütülen asrın inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden biri bu yüzden Hatay oldu. Antakya’dan Belen’e, Defne’den, Dörtyol’a, Hassa’dan Samandağ’a kadar kentin her köşesinde büyük yıkımın izleri gece gündüz devam eden çalışmalarla silindi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 3. ŞANTİYESİ: DİKMECE

TOKİ, Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde 4 milyon 952 bin metrekarelik alanda deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesini kurdu. 6 bin 100 kişilik ekip 7/24 vardiya esasıyla çalıştı. Depreme dayanıklı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 3+1 şeklinde inşa edilen 14 bin 489 konuttan 10 bine yakını tamamlandı. Bölgede anahtar teslimleri devam ediyor.

HATAY’DA TESLİMAT YIL SONUNDA 153 BİNE YÜKSELECEK

Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte bugüne kadar 85 bin 259 konut, 2 bin 899 iş yeri ve 9 bin 916 köy evi olmak üzere toplam 98 bin 74 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 153 binden fazla konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

ENKAZDAN ŞEHRE: BİR ‘EMEK’ HİKAYESİ

Enkazlar kalktıktan sonra devasa boşlukların oluştuğu Hatay merkezdeki Emek -Aksaray Mahallesi aksında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO, 5 bin 910 konut ve 655 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 565 bağımsız bölüm inşa etti. Büyük oranda yapımı tamamlanan mahallede teslimat süreci başladı.

ANADOLU’NUN İLK CAMİSİ YIL SONUNDA YENİDEN İBADETE AÇILACAK

Hatay’da bir yandan yıkılan yuvaların yerine sağlam konutlar inşa edilirken diğer yandan kentin yıkıma uğrayan tarihi yapıları da ihya edildi. Tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri’nin iki yakasındaki yapılar Bakanlığın yürüttüğü kapsamlı projelerle tek tek ayağa kaldırıldı. Habib-i Neccar Camii’nde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık iş birliği ile yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Cami yıl sonunda yeniden ibadete açılacak.

ATATÜRK CADDESİ’NDE 5 BİN 933 EV VE İŞ YERİ YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Antakya merkezdeki Atatürk Caddesi ve çevresindeki yapılar da yine TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yeniden inşa edildi. Atatürk Caddesi’nde 4 bin 121’i konut, 1812 iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölümün yapımı artık tamamlanıyor.

TARİHİ UZUN ÇARŞI, YAYLADAĞ TAŞI İLE İNŞA EDİLİYOR

Kentin simge merkezlerinden biri olan asırlarca ticaretin kalbinin attığı Tarihi Uzun Çarşı’da da depremin izleri siliniyor. TOKİ’nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı’nın ilk etabında Antakya mimarisine uygun zemin+1’i geçmeyecek şekilde iş yerleri inşa edildi. Proje kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı’nda 160’ı konut, 1376’sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim yapılıyor. Tarihi Uzun Çarşı’nın inşasında Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanıldı.

“DÜNYANIN AYDINLATILAN İLK CADDESİ” YENİDEN IŞIL IŞIL

“Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi” olarak bilinen Kurtuluş Caddesi’nde ise yine TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkan inşa ediliyor.

KIYISI 80 SANTİMETRE ÇÖKEN İSKENDERUN’DA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAHİL DÜZENLEMESİ YAPILDI

Depremler yüzünden 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Sahili’nde Bakan Kurum’un talimatıyla Türkiye’nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütülüyor. İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi’nin ilk etabı kapsamında, yaklaşık 3.5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı. 29 Ekim’de projenin ilk etabı hizmete açıldı.

DEFNE’YE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ATIK SU TÜNELİ

Kentin depremde hasar gören kanalizasyon alt yapısını da yeniliyor. Defne ilçesinde Büyükçat mevkiinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Defne’den başlayan ve Antakya merkez ve Samandağ’ı da içine alan hat boyunca 11.2 kilometre uzunluğunda 5.6 metre çapındaki Türkiye’nin en büyük atık su tünelinin inşası devam ediyor. Bu tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacak. Atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon sularının doğrudan biyolojik arıtma tesisine transferi sağlanacak. 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay’ın kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak, Asi Nehri’nin kirlilik sorunu ortadan kalkacak.

İLK KIRSAL UYDU KENTİMİZ: CUMHURİYET MAHALLESİ

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından Hatay’ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentini kurdu. Depremde yıkılan Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahalledeki vatandaşlar için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evinin yapımı tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON ANAHTARI HATAY’DA TESLİM EDECEK

Asrın felaketinin ardından 11 ilde yürütülen inşa çalışmaları kapsamında yıl sonunda 455 bin konutun tamamı teslim edilmiş olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla son anahtar teslim töreninin Hatay’da yapılacağını açıkladı. Geçen hafta sonu Hatay’daki hazırlıkları yerinde inceleyen Bakan Kurum, son kez il afet koordinasyon toplantısına da başkanlık etti. Kentte basın açıklaması yapan Bakan Kurum, deprem bölgesinde sadece konut değil, sosyal, kültürel ve tarihi alanlarda da ihya çalışmaları yürüttüklerini söyledi: Yoğun çalışmalar ve gayretler sonucunda Hatay asrın inşasının adeta kalbi ve sembolü olmuştur. Depremin ilk anından itibaren şehrimizin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştık. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliğini yürüttük. Ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde 11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizin ışıkları yanmaya başladı. Son anahtarlarını teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz. Hataylı hemşehrilerimiz bize güvendiler, Cumhurbaşkanımıza inandılar, daima destek oldular. Şimdi biz de milletimize olan borcumuzu ödemek için büyük bir heyecan içerisinde gün sayıyoruz. Çünkü biz, bu şehrin yüzyıllar ötesinden gelen zenginliklerinin farkındayız ve bu zenginlikleri muhafaza ederek, Hatay’ımıza çok daha müreffeh bir geleceği inşa etmiş olacağız.

YIL SONUNDA 455 BİN EV VE İŞ YERİ TESLİM EDİLMİŞ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; deprem bölgesindeki 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile çalışmalar devam ediyor. 15 Kasım’da düzenlenen törende 36 bin 884 konut, 3 bin 282 iş yeri, 5 bin 176 köy evi olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edildi. Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 286 bin 708’i konut, 12 bin 189’u iş yeri ve 51 bin 281’i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178’e yükseldi. Yıl sonunda deprem bölgesi genelindeki çalışmaların tamamlanmasıyla 455 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak.