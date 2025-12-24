Hatay deprem ile sarsıldı! AFAD ilk verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Hatay’ın Samandağ ilçesinde saat 23:35 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, yaptığı açıklamaya göre, merkez üssü Samandağ olan 3.6 büyüklüğündeki depremin 8.2 derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2003928919548797114

VATANDAŞLAR SOKAKLARA İNDİ

Deprem bölge halkı tarafından hissedildi. Depremin etkisiyle tedirginlik yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. İlk belirlemelere göre deprem kentte herhangi bir yıkıma neden olmadı.