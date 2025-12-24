Özgür Özel'den vatandaşa tehlikeli çağrı: Meydanlara davet ediyorum

CHP lideri Özgür Özel İstanbul Kağıthane Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingdeki konuşmasında vatandaşlara tehlikeli bir çağrı yaptı.

28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücrete "Asgari ücretlileri yoksulluğa mahkum ettiler." sözleriyle tepki gösteren Özel, hem işçilere hem de emeklilere sokağa inme davetinde bulundu.

"İŞÇİLERE VE EMEKLİLERE SESLENİYORUM"

Miting konuşmasında "Buradan bütün sendikalara, sendikalı sendikasız bütün işçilere, bütün emeklilere sesleniyorum." diyen Özel, çağrıda bulunduğu vatandaşa ne yapması gerektiğiyle ilgili sözde yol göstererek "Meydanlara inin." anlamına gelen cümleler sarf etti.

"HEPİNİZİ MEYDANLARA DAVET EDİYORUM"

"Evde oturarak bu hükümet laf dinlemez, evde oturarak hak alınamaz, evde oturarak bunlardan kurtulunamaz." ifadelerini kullanan Özel "Hepinizi mücadeleye davet ediyorum, meydanlara davet ediyorum, direnmeye davet ediyorum." dedi.