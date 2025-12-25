İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Aralık İzmir’de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir’de planlı elektrik kesintileri 25 ve 26 Aralık tarihlerinde kent genelinde etkili olacak. Bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler, birçok ilçede farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek.

25 ARALIK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Aralık tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Aliağa, Bergama, Karşıyaka, Buca, Bornova, Urla, Seferihisar, Ödemiş, Kiraz, Menderes, Çeşme, Torbalı, Konak, Güzelbahçe ve Menemen ilçeleri kesintilerden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. İşte İzmir GEDİZ 25 Aralık elektrik kesintileri:

ALİAĞA

25 Aralık 2025 tarihinde Aliağa ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti saatleri 09.00 ile 15.00 arasındadır.

Etkilenen bölgeler Şakran Sayfiye Mahallesi, Örlemiş, Kızıltepe, Şakran Hasbi Efendi ve Aşağışakran mahalleleridir.

Şakran Sayfiye Mahallesi başta olmak üzere çok sayıda sokak ve cadde kesintiden etkilenecektir. Ayrıca Örlemiş Köyü İç Yolu, Kızıltepe Köyü İç Yolu ve Aşağışakran Köy Yolu çevresi de kesinti kapsamındadır.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bozköy Mahallesi’nde de bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

BERGAMA

25 Aralık 2025 tarihinde Bergama ilçesinde farklı mahallelerde bakım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Maltepe ve Fatih mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Maltepe Mahallesi’nde Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve çevresindeki çok sayıda sokak etkilenmektedir. Fatih Mahallesi’nde ise Çağlayan Sokak ve Yeşilırmak Caddesi kesinti kapsamındadır.

Ayrıca Kıranlı Mahallesi ve Eğrigöl Mahallesi’nde de 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesinde 25 Aralık 2025 tarihinde birden fazla mahallede planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

09.00 ile 12.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi’nde kesinti uygulanacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Sancaklı Mahallesi ve Yamanlar bölgesinde, özellikle köy yolu ve küme evleri çevresinde kesinti olacaktır.

BUCA

Buca ilçesinde gün boyunca farklı saatlerde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Efeler ve İnkılap mahallelerinde kesinti olacaktır.

Aynı gün Efeler Mahallesi’nin farklı sokaklarında yine 09.00 ile 15.00 arasında ek kesintiler planlanmıştır.

10.00 ile 12.00 saatleri arasında Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde,

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çamlıkule Mahallesi’nde,

13.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Hürriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

Bornova ilçesi, 25 Aralık 2025 tarihinde en yoğun kesinti yaşanacak ilçelerden biridir.

Gece saatlerinde 00.00 ile 02.00 arasında Çamkule ve Gökdere mahallelerinde kısa süreli kesinti yapılacaktır.

01.00 ile 01.15 ve 13.00 ile 13.30 saatleri arasında Mevlana, Doğanlar ve Yunus Emre mahallelerinde kısa süreli planlı kesintiler uygulanacaktır.

Gün içerisinde Meriç Mahallesi’nde farklı saat aralıklarında 09.00 ile 17.00 arasında çok sayıda sokakta kesinti olacaktır.

Ayrıca Gökdere Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 arasında bakım çalışması yapılacaktır.

URLA

Urla ilçesinde 25 Aralık 2025 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Torasan ve Kuşçular mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiler çok sayıda sokak ve Kemal Ertan Caddesi çevresini kapsamaktadır.

SEFERİHİSAR

Seferihisar ilçesinde 25 Aralık 2025 tarihinde geniş kapsamlı kesintiler planlanmıştır.

09.00 ile 16.30 saatleri arasında Orhanlı, Kuyucak ve Kavakdere mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Ayrıca 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Tepecik ve Kavakdere mahallelerinde ek bir kesinti uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde Gölcük Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında iki ayrı bölgede elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesintiler Bengisu Caddesi, Mavigöl Caddesi ve Ödemiş Gölcük Yolu çevresini kapsamaktadır.

KİRAZ

Kiraz ilçesinde 25 Aralık 2025 tarihinde Karaburç, Çayağzı, Sarıkaya ve Altınoluk mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Kesinti saatleri mahalleye göre 09.15 ile 16.30 arasında değişmektedir.

Kesintiler ağırlıklı olarak küme evleri ve köy yollarını kapsamaktadır.

MENDERES

Menderes ilçesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Keler ve Develi mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

Ayrıca Görece Cumhuriyet ve Akçaköy mahallelerinde de bakım çalışmaları yapılacaktır.

ÇEŞME

Çeşme ilçesinde Cumhuriyet ve 16 Eylül mahallelerinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti çok sayıda sokak ve siteyi kapsamaktadır.

TORBALI

Torbalı ilçesinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk, Yeni, Şehitler, Pamukyazı, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlar mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KONAK

Konak ilçesinde Basın Sitesi, Göztepe, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe ve Çınartepe mahallelerinde gün içerisinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Kesintiler genellikle 09.00 ile 16.00 saatleri arasındadır.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

MENEMEN

Menemen ilçesinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında Karaorman, Yahşelli, Ayvacık, Belen, Göktepe, Süleymanlı ve çok sayıda kırsal mahallede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiler köy yolları ve küme evlerini kapsamaktadır.

26 ARALIK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Aralık tarihinde de İzmir genelinde planlı elektrik kesintileri devam edecek:

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 6620 Sokak, 6648 Sokak, 6647 Sokak ve çevresindeki çok sayıda sokağı kapsamaktadır.

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sağancı Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yukarıcuma Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Doğancı Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Hacıhamzalar, Terzihaliller, Yukarıbey, Aşağıcuma ve Çamavlu mahallelerinde 11.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yakacık, Yusuflu, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Torasan Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

İçmeler, Rüstem, Kalabak, İskele, Altıntaş, Atatürk, Özbek, Yenice, Yaka ve çevre mahallelerde 02.00 ile 06.00 saatleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yelaltı, Güvendik, Denizli, Camiatik, Naipli, Yeni ve Yenikent mahallelerinde yine 02.00 ile 06.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bozköy Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sasallı Merkez ve Balatçık mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Uğur Mumcu Mahallesi ve Balatçık’ın bazı sokaklarında da aynı saatler arasında kesinti olacaktır.

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Göktepe, Bağcılar, Çaltı, Karaorman, Kır, Ayvacık ve Alaniçi mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buruncuk, Yıldırım, Musabey ve Çavuş mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çınar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Gazi Osman Paşa ve Barbaros mahallelerinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kayadibi Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Sarnıçköy ve Beşyol mahallelerinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Kazımdirik Mahallesi’nde 02.00 ile 03.30 saatleri arasında kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

Mevlana Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti planlanmıştır.

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Dayıemir, Namık Kemal, Odunkapı, Şehit Nedim Tuğaltay, Tuzcu ve Bozkurt mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Göztepe Mahallesi’nde gün içerisinde farklı sokaklarda 09.00 ile 18.00 saatleri arasında değişen saatlerde kesintiler uygulanacaktır.

Mehmet Ali Akman Mahallesi’nde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Refet Bele, Bozyaka, Gülyaka ve Kazım Karabekir mahallelerinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında kısa süreli kesinti yapılacaktır.

Refet Bele Mahallesi’nde ayrıca 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ikinci bir kesinti uygulanacaktır.

Bahar ve Çalıkuşu mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Payamlı Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Bengiler ve Mersin Alanı mahallelerinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tekeli Atatürk Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kısık, Dokuz Eylül, Oğlananası Atatürk ve Gölcükler mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bayırlı Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Ovakent, Mescitli, Kurucuova, Ertuğrul, Kışla ve çevre mahallelerde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Türkmen ve Üç Eylül mahallelerinde 12.30 ile 16.30 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yelki Mahallesi’nde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Maltepe Mahallesi’nde 14.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnkılap Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bulgurca, Oğlananası Cumhuriyet ve Kazım Karabekir mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Eğerci, Şehitler ve Arslanlar mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Germiyan, Ildır, Şifne ve Reisdere mahallelerinde gün içerisinde farklı saat aralıklarında geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

16 Eylül, Cumhuriyet, Dalyan ve Üniversite mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

İsmet İnönü ve Musalla mahallelerinde 10.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Arkacılar, Şemsiler, Suludere, Umurcalı, Yeniköy ve çevre mahallelerde 10.30 ile 13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Çayağzı, Altınoluk ve Sarıkaya mahallelerinde 09.15 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çömlekçi, Aydoğdu ve Başaran mahallelerinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Örencik Mahallesi’nde 10.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Küçükbahçe Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.