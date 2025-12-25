Menü Kapat
13°
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş İngiliz yıldızla söz kesti: Transferde büyük sürpriz!

Beşiktaş'ta transfer döneminin ilk hedefi Jadon Sancho olmuştu. An itibarıyla ise Beşiktaş yönetimi, İngiliz hücumcu Jadon Sancho ile temel şartlarda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş İngiliz yıldızla söz kesti: Transferde büyük sürpriz!
Beşiktaş'ta Jadon Sancho transferi için geri sayıma geçildi. Birkaç aya Manchester United ile kontratı bitecek olan Jadon Sancho, Beşiktaş'a imza atmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş İngiliz yıldızla söz kesti: Transferde büyük sürpriz!

BEŞİKTAŞ'TA JADON SANCHO TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Beşiktaş ve Jadon Sancho arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Halihazırda İngiliz yıldızın da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı dönemde, Beşiktaş'ın yakın zamanda transferi sonuçlandırması ve resmi açıklama yapması bekleniyor.

Beşiktaş İngiliz yıldızla söz kesti: Transferde büyük sürpriz!

JADON SANCHO İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR

Son yıllarda kariyeri büyük bir düşüşte olan ve bu sezon özelinde kiralık olarak Aston Villa forması giyen Jadon Sancho, şu ana kadar 13 maça çıkmış ve sadece 529 dakika sahada kalmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JADON SANCHO MANCHESTER UNITED'A NE KADAR BONSERVİSLE GELMİŞTİ?
Yetenekli kanat, 85 milyon Euro bedelle İngiliz devine imza atmış ama beklentileri karşılayamamıştı.
