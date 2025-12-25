Adana'da tüyler ürperten olay! Çocuklarını katledip polis çağırdı, beklerken canına kıydı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi 97 Sokak üzerinde bulunan bir ikamette kan donduran bir olay yaşandı. Alınan bilgilere göre, eşinden bir süre önce ayrılan 46 yaşındaki İbrahim Kiracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan 13 yaşındaki kızı Derin Kiracı ve 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk Kiracı’ya tabancayla ateş açtı.

"ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜM POLİSE HABER VERİN"

Olayın ardından evden çıkan şahıs, komşularına "Çocuklarımı öldürdüm, polise haber verin" dedikten sonra yeniden eve girdi. Kiracı, aynı silahla bu kez kendisini vurarak canına kıydı.

EVDEN 3 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve çocuklarının cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

EŞİNDEN AYRILIP ADANA'YA GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, İbrahim Kiracı'nın bir süre önce eşinden boşandığı Hatay'dan çocuklarıyla Adana'ya yerleştiği öğrenildi.