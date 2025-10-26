Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
20°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Çocuklarını görmeye gitti! Eşinin sevgilisi tarafından katledildi

Denizli'de ayrı yaşadığı eşinin evine çocuklarını görmeye giden 45 yaşındaki Yılmaz Köse feci şekilde can verdi. Dehşete düşüren olayda Köse, eşinin sevgilisiyle tartışma yaşadıktan sonra satırla saldırıya uğradığı. 2 çocuk babası Yılmaz Köse'nin hastanedeki iki günlük yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
09:24
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
09:24

22 Ekim Çarşamba günü Denizli'de meydana gelen feci olayda 45 yaşındaki Yılmaz Köse, ayrı yaşadığı eşi İkbal Köse'nin evinde bulunan çocuklarını görmeye gitti. Bu esnada İkbal Köse'nin evinde olan sevgilisi 39 yaşındaki Muhammet Koç ile Yılmaz Köse arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Muhammed Koç, Yılmaz Köse'ye satırla saldırarak yaraladı.

SALDIRGAN SEVGİLİ YAKALANDI

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz Köse, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Yılmaz Köse'yi satırla ağır yaralayan Muhammed Koç'u gözaltına aldı.

2 ÇOCUK BABASI YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İki gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Yılmaz Köse bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz Köse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Koç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

