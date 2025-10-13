Menü Kapat
Eski sevgili cinayetinde görüntüler ortaya çıktı! Boşandığı eşinden 'tuzak' iddiası

Adana'da geçtiğimiz günlerde çıkan eski sevgili ile yeni sevgili kavgasında 48 yaşındaki 3 çocuk babası Erdal Elik kolundan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay anına ait kamera kayıtları ortaya çıkarken Elik'in S.T. ile evlenebilmek için boşandığı eşi Gürnaz Kara, olayın 'tuzak' olduğunu iddia etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 12:43

'da 3 çocuk babası, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, Elik'in S.T. ile evlenebilmek için boşandığı eşi Gürnaz Kara, S.T.'nin olayda azmettirici olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Eski sevgili cinayetinde görüntüler ortaya çıktı! Boşandığı eşinden 'tuzak' iddiası

ELİNDEN BIÇAKLANDI HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 5 Ekim saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Erdal Elik (48), Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan eski sevgilisi S.T. (45) ve aynı kurumda görevli erkek arkadaşı Seyfi E. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Seyfi E. bıçakla Elik'e saldırdı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Elik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski sevgili cinayetinde görüntüler ortaya çıktı! Boşandığı eşinden 'tuzak' iddiası

ESKİ SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Seyfi E.'nin ifadesinde, "Erdal, önümüzü kesti ve bize küfretti. Ona zarar vermek istemiyordum" dediği öğrenildi. S.T. ise ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilen Elik'in bıçaklandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cep telefonuyla konuşan S.T.'nin, sevgilisi Seyfi E. ile semt pazarında buluştuğu, farı söndürülen motosikletle ilerlerken Erdal Elik ile karşılaştıkları anlar yer aldı. Bir süre konuştuktan sonra Elik'in yolun karşısına geçmek istediği, şüphelinin bıçakla saldırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

Eski sevgili cinayetinde görüntüler ortaya çıktı! Boşandığı eşinden 'tuzak' iddiası

"EŞİME TUZAK KURULDU"

Erdal Elik'in 24 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası olduğunu belirten Gürnaz Kara, Elik'in S.T. ile evlenmek için 22 Nisan'da kendisinden boşandığını söyledi. Kara, "Kızım Z.E.'nin (12) velayeti karşılığı anlaşmalı boşanma yoluna gittim. Eski eşim bu kadınla 3 yıldır birlikteymiş. Son bir yıldır da benimle boşanmak istiyordu ve sonunda ayrıldık. Olay günü eşime tuzak kurulmuş. Vuran kişi 'yolumuzu kesti' diyerek yalan söylüyor. Aslında tuzak kurulan kişi benim eski eşim. Vuran kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Ayrıca bu kadının da tutuklanmasını talep ediyoruz. Kadın, eşimden sürekli nikâh istiyordu. Biz ayrılınca arada hiçbir engel kalmamasına rağmen, iş ciddiye binince onu bıraktı. Eşimin parasını yedi, içti ve sonunda terk etti. Aslında yeni sevgili olan kişi benim eski eşim. Eski sevgili olan kişi ise bu kadının dövmesini vücuduna yaptırmış. Eski eşimden 'saplantılı âşık' diye bahsediliyor ama asıl saplantılı âşık vuran kişi" dedi.

Eski sevgili cinayetinde görüntüler ortaya çıktı! Boşandığı eşinden 'tuzak' iddiası

KADININ AZMETTİRİCİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Şüphelinin ifadesinde "Biz tuzağa düşürüldük, önümüze çıktı, böyle olmasını istememiştik" dediğini hatırlatan Kara, "Ancak görüntülerde her şey açıkça görülüyor. Tuzak, eşime kurulmuş. Adam motordan inerken aynı anda elini bıçağına atıyor ve o şekilde koşarak eski eşimin üzerine gidiyor" diye konuştu.

Aile, S.T.'nin olayda azmettirici olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

