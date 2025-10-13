Milyonlarca PC kullanıcısına uyarı! Yarın son gün

Windows 10 işletim sistemi 14 Ekim itibarıyla "kullanım ömrünün sonuna" ulaşıyor. Söz konusu tarihten sonra Windows 10 yüklü bilgisayarlar çalışmaya devam edecek olsa da kritik güvenlik güncellemelerini varsayılan olarak almayı durduracak. Gelinen noktada bilgisayarlarını güvende tutmak isteyen kullanıcıların önünde üç farklı yol bulunuyor.

WINDOWS 10 KULLANANLAR NE YAPACAK?

İlk seçenek: uyumlu bir bilgisayara sahip olanlar için Windows 11'e ücretsiz yükseltme yapmak. Tabii bilgisayarınızın sahip olduğu donanımlar Microsoft tarafından desteklenmiyorsa bu ihtimal otomatik olarak ortadan kalkıyor. Bu durumda ikinci seçenek olarak Windows 11'in önceden yüklenmiş olduğu yeni bir bilgisayar satın almanız gerekiyor.

Son seçenek olarak ise Microsoft'un sunduğu Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programına kaydolarak mevcut işletim sistemini bir yıl daha güvenli bir şekilde kullanmaya devam etmek öne çıkıyor. Microsoft'un ESU programı, Windows 10 kullanıcılarına güvenli bir kullanım için bir yıl ek süre tanıyor.

Engadget'in aktardığına göre, başlangıçta 12 aylık uzatmanın 30 dolarlık bir ücrete tabi olacağı konuşulsa da ABD'deki kullanıcılar için ücretsiz yöntem mevcut. Avrupa'daki kullanıcılar ise herhangi bir koşul olmaksızın ücretsiz uzatma hakkından faydalanabilecek.

Programdan ücretsiz yararlanmanın ise dikkat çeken bir şartı var. Kullanıcıların Windows'taki yerel oturum açma bilgilerini Microsoft'un bulut tabanlı çevrim içi hizmetine bağlamaları gerekiyor. CoPilot, Office 365, GamePass veya OneDrive gibi hizmetleri kullanan pek çok kişi aslında sistemin bir parçası. Ancak özellikle yerel oturum açmayı tercih edenler için ödenmesi gereken bedel, Microsoft'un bulut evrenine katılmak olacak.

ESU programına kaydolmak isteyenlerin, Ayarlar menüsündeki "Güncelleştirme ve Güvenlik" sekmesinden işleme başlamaları gerekiyor. Ayrıca kayıt işleminden önce bilgisayardaki Windows 10 sürümünün tamamen güncel olduğundan ve oturumun bir yönetici hesabıyla açıldığından emin olunması hayati önem taşıyor.