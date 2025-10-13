Dizi sahnesi gerçek oldu! Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu sosyal medyadan duyurdu

Ezel, Merhamet, Poyraz Karayel, Yalancı gibi dizilerde rol alan Burçin Terzioğlu, son paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı. Buçin Terzioğlu, seti sürekli ziyaret eden sokak köpeğini sahiplendi.

BEN LEMAN'DA DİZİ SAHNESİ GERÇEK OLDU

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Ben Leman dizisinin son bölümünde, sete sürekli olarak giden köpeğe kısa bir rol verildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burçin Terzioğlu, "Sokaktan bulup sahiplendiğimiz ve adını Leman koyduğumuz kızımız. Bundan sonra bizimle beraber. Napıyoruz?!!! Satın almıyoruz, SAHİPLENİYORUZ." notunu düştü.

BEN LEMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dört kadın hikayesini konu alan Ben Leman dizisinin başrol karakterleri ise, Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir'dir. Dostlukların ve aşkların sınandığı, sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye, huzurlu görünen ama derinlerde fırtınalar koparan atmosferiyle izleyiciyi içine çekecek.