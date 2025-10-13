Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
 Dilek Ulusan

Dizi sahnesi gerçek oldu! Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu sosyal medyadan duyurdu

Uzun bir aranın ardından Ben Leman dizisiyle ekrana dönen Burçin Terzioğlu, sete sürekli gidip gelen ve dizide küçük bir rolü olan köpeği sahiplendiklerini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burçin Terzioğlu, köpeğin adını ise "Leman" koyduklarını belirtti.

Dizi sahnesi gerçek oldu! Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu sosyal medyadan duyurdu
Haber Merkezi
13.10.2025
13.10.2025
Ezel, Merhamet, Poyraz Karayel, Yalancı gibi dizilerde rol alan Burçin Terzioğlu, son paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı. Buçin Terzioğlu, seti sürekli ziyaret eden sokak köpeğini sahiplendi.

BEN LEMAN'DA DİZİ SAHNESİ GERÇEK OLDU

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Ben Leman dizisinin son bölümünde, sete sürekli olarak giden köpeğe kısa bir rol verildi.

Dizi sahnesi gerçek oldu! Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burçin Terzioğlu, "Sokaktan bulup sahiplendiğimiz ve adını Leman koyduğumuz kızımız. Bundan sonra bizimle beraber. Napıyoruz?!!! Satın almıyoruz, SAHİPLENİYORUZ." notunu düştü.

Dizi sahnesi gerçek oldu! Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu sosyal medyadan duyurdu

BEN LEMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dört kadın hikayesini konu alan Ben Leman dizisinin başrol karakterleri ise, Leman, Şahika, Mine, Suzi ve Demir'dir. Dostlukların ve aşkların sınandığı, sırların gün yüzüne çıktığı ve cesur yüzleşmelerin yaşandığı bu hikâye, huzurlu görünen ama derinlerde fırtınalar koparan atmosferiyle izleyiciyi içine çekecek.

Dizi sahnesi gerçek oldu! Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu sosyal medyadan duyurdu

Sıkça Sorulan Sorular

BURÇİN TERZİOĞLU KAÇ YAŞINDA?
9 Mart 1980 doğumlu Burçin Terzioğlu, Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlamıştır. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı.
