Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? 2026 Dünya Kupası'na gidecek mi?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız 4. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ay-Yıldızlılar, E Grubu'nda Gürcistan ile 14 Ekim 2025 Salı günü rövanş maçı oynayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik önem taşıyan karşılaşma Kocaeli'nde gerçekleştirilecek.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur soruları gündeme geldi. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na nasıl katılacağı araştırılıyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

A Milli Takım, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak olan Gürcistan maçından galibiyet ile ayrılırsa puanını 9'a çıkartarak 2026 Dünya Kupası'na gitme yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Grubu 2. olarak tamamlamayı garantileyecek olan A Milli Takım kesin olarak play-offlara katılma hakkı elde edecek.

A Milli Takım, Gürcistan karşısında sahadan beraberlik ile ayrılırsa 7 puana ulaşacak. Bu senaryoda da A Milli Takım grubu 2. olarak tamamlamayı garantileyecek. Gürcistan son grup maçında Bulgaristan karşısında galibiyet alsa bile A Milli Takım ile aynı puana ulaşacak. Bu durumda averaj farkı ile A Milli Takım grubu ikinci olarak bitirecek.

Gürcistan mücadelesinde Ay-Yıldızlılar mağlubiyet ile ayrılır ise 2026 Dünya Kupası'na play-off turundan gitme ihtimali son maça kalacak. Gürcistan galibiyeti durumunda puanlar eşitlenecek ve iki takımın son maçı belirleyici olacak. A Milli Takım son grup maçında İspanya ile, Gürcistan ise Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılması için grubu 1. sırada tamamlaması gerekiyor. A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu 2. sırada tamamlarsa play-off oynayacak. Play-off etabında ise 16 takım karşı karşıya gelecek. Bu takımlar arasında 2 tur oynanacak. Bu turların sonucunda 4 takım ise 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.