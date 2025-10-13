Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? 2026 Dünya Kupası'na gidecek mi?

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Gürcistan ile rövanş maçına çıkıyor. Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim 2025 Salı günü Kocaeli'nde oynanacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevabı araştırılıyor. Türkiye 2026 Dünya Kupası'na nasıl katılacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? 2026 Dünya Kupası'na gidecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 11:36

kapsamında A Milli Takımımız 4. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ay-Yıldızlılar, E Grubu'nda Gürcistan ile 14 Ekim 2025 Salı günü rövanş maçı oynayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik önem taşıyan karşılaşma Kocaeli'nde gerçekleştirilecek.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur soruları gündeme geldi. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na nasıl katılacağı araştırılıyor.

Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? 2026 Dünya Kupası'na gidecek mi?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak olan Gürcistan maçından galibiyet ile ayrılırsa puanını 9'a çıkartarak 2026 Dünya Kupası'na gitme yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Grubu 2. olarak tamamlamayı garantileyecek olan A Milli Takım kesin olarak play-offlara katılma hakkı elde edecek.

A Milli Takım, Gürcistan karşısında sahadan beraberlik ile ayrılırsa 7 puana ulaşacak. Bu senaryoda da A Milli Takım grubu 2. olarak tamamlamayı garantileyecek. Gürcistan son grup maçında Bulgaristan karşısında galibiyet alsa bile A Milli Takım ile aynı puana ulaşacak. Bu durumda averaj farkı ile A Milli Takım grubu ikinci olarak bitirecek.

Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? 2026 Dünya Kupası'na gidecek mi?

Gürcistan mücadelesinde Ay-Yıldızlılar mağlubiyet ile ayrılır ise 2026 Dünya Kupası'na turundan gitme ihtimali son maça kalacak. Gürcistan galibiyeti durumunda puanlar eşitlenecek ve iki takımın son maçı belirleyici olacak. A Milli Takım son grup maçında İspanya ile, Gürcistan ise Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? 2026 Dünya Kupası'na gidecek mi?

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılması için grubu 1. sırada tamamlaması gerekiyor. A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu 2. sırada tamamlarsa play-off oynayacak. Play-off etabında ise 16 takım karşı karşıya gelecek. Bu takımlar arasında 2 tur oynanacak. Bu turların sonucunda 4 takım ise 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

ETİKETLER
#play-off
#a milli takım
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Gürcistan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.