Sinan Akçıl'dan Hadise'ye "Düm Tek Tek" göndermesi geldi!

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde Edis'in sahne kostümü eleştirmiş ve kıyafetini eleştirmiş ve "Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli" sözleriyle çok konuşulmuştu. Sinan Akçıl bu sefer ise eski sevgilisi Hadise'ye isim vermeden göndermede bulundu.

SİNAN AKÇIL'DAN DÜM TEK TEK BELGESELİNE VETO

Sinan Akçıl, yeni albümü için muhabirlerin karşısına geçti. Röportaj sırasında muhabirlerin, eski sevgilisi Hadise’nin “Düm Tek Tek” şarkısına belgesel hazırlayacağı haberini hatırlatması üzerine konuşan Sinan Akçıl, açtı ağzını yumdu gözünü.

Düm Tek Tek şarkısının bestesini yapan Sinan Akçıl, “Şarkının yüzde 95’i bana ait ama bana teklif gelmedi. İşin içinde ben olmazsam sadece ‘sel’ olur, ‘belge’si olmaz” diyerek belgeselde yer almak istedi.

SİNAN AKÇIL, EDİS ARDINDAN HADİSE'YE GÖNDERMEDE BULUNDU

Geçtiğimiz hafta Edis'in sahne kostümünü eleştiren Sinan Akçıl, Hadise’nin geçtiğimiz haftalarda Harbiye konserinde sergilediği koreografisi hakkında ise, “Amerika’daki şovları izlemekten vazgeçelim. Biraz özümüzden de bir şeyler yapabiliriz. Özeniyor demek ki” ifadeleriyle eski sevgilisine bir kez daha gönderme yaptı.

SİNAN AKÇIL, EDİS'İN TRANSPARAN GÖMLEĞİNE ELEŞTİRİ YAĞDIRDI

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan Edis'in transparan gömleği hakkında; "Vallahi kimse kusura bakmasın, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk izliyor. Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli. Net düşüncem budur. Nokta.” açıklamasında bulunmuştu.