Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sinan Akçıl'dan Hadise'ye "Düm Tek Tek" göndermesi geldi!

İlk olarak Edis'in konser kostümünü eleştiren Sinan Akçıl bu sefer ise eski sevgilisi Hadise'ye göndermede bulundu. Hadise'nin 2009 yılında seslendirdiği "Düm Tek Tek" şarkısına belgesel hazırlayacağını duyan Sinan Akçıl, "İşin içinde ben olmazsam sadece ‘sel’ olur, ‘belge’si olmaz” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 11:19

, geçtiğimiz günlerde 'in sahne kostümü eleştirmiş ve kıyafetini eleştirmiş ve "Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli" sözleriyle çok konuşulmuştu. Sinan Akçıl bu sefer ise eski sevgilisi 'ye isim vermeden göndermede bulundu.

SİNAN AKÇIL'DAN DÜM TEK TEK BELGESELİNE VETO

Sinan Akçıl, yeni albümü için muhabirlerin karşısına geçti. Röportaj sırasında muhabirlerin, eski sevgilisi Hadise’nin “Düm Tek Tek” şarkısına belgesel hazırlayacağı haberini hatırlatması üzerine konuşan Sinan Akçıl, açtı ağzını yumdu gözünü.

Sinan Akçıl'dan Hadise'ye "Düm Tek Tek" göndermesi geldi!

Düm Tek Tek şarkısının bestesini yapan Sinan Akçıl, “Şarkının yüzde 95’i bana ait ama bana teklif gelmedi. İşin içinde ben olmazsam sadece ‘sel’ olur, ‘belge’si olmaz” diyerek belgeselde yer almak istedi.

Sinan Akçıl'dan Hadise'ye "Düm Tek Tek" göndermesi geldi!

SİNAN AKÇIL, EDİS ARDINDAN HADİSE'YE GÖNDERMEDE BULUNDU

Geçtiğimiz hafta Edis'in sahne kostümünü eleştiren Sinan Akçıl, Hadise’nin geçtiğimiz haftalarda Harbiye konserinde sergilediği koreografisi hakkında ise, “Amerika’daki şovları izlemekten vazgeçelim. Biraz özümüzden de bir şeyler yapabiliriz. Özeniyor demek ki” ifadeleriyle eski sevgilisine bir kez daha gönderme yaptı.

Sinan Akçıl'dan Hadise'ye "Düm Tek Tek" göndermesi geldi!

SİNAN AKÇIL, EDİS'İN TRANSPARAN GÖMLEĞİNE ELEŞTİRİ YAĞDIRDI

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan Edis'in transparan gömleği hakkında; "Vallahi kimse kusura bakmasın, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk izliyor. Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli. Net düşüncem budur. Nokta.” açıklamasında bulunmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kobra Murat, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebini buldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgası büyüyor! Mahkemeden çok konuşulacak karar çıktı
ETİKETLER
#konser
#hadise
#sinan akçıl
#edis
#Düm Tek Tek
#Kıyafet Eleştirisi
#Gönderme
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.