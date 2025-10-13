Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Dilek Ulusan

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgası büyüyor! Mahkemeden çok konuşulacak karar çıktı

Özcan Deniz kendisini ve eşini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü kardeşi Ercan Deniz'den şikayetçi olmuş ve tedbir kararı aldırmıştı. Tedbir kararı süresi bitince soluğu adliye koridorunda alan Özcan Deniz'e mahkemeden sevindiren haber geldi.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgası büyüyor! Mahkemeden çok konuşulacak karar çıktı
Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan , 22 yıl menajerliğini yapan abisi ile arasında büyüyor. Tapu davaları nedeniyle mahkemelik olan Özcan Deniz, kendisini ölümle tehdit eden Ercan Deniz hakkında aldırdığı tedbir kararı bitince soluğu mahkemede aldı.

ÖZCAN DENİZ SOLUĞU ADLİYE KORİDORLARINDA ALDI

İddiaya göre şarkıcı Deniz, kendisine ait olan ve arasının açılmasına sebep olan evin tapusunu ağabeyinin üzerine tescil ettirmişti. Bu tapuları daha sonra üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz'in abisi ile arası tapu iptali davası açmasının ardından bozuldu.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgası büyüyor! Mahkemeden çok konuşulacak karar çıktı

MAHKEME KARARI ÖZCAN DENİZ'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Özcan Deniz, eşi Samar ile birlikte çocuğuna, ağabeyinin yaklaşmamasını, bu nedenle tedbirin yeniden uzatılmasını istedi. Talebi değerlendiren kararını açıkladı. Ercan Deniz'e 2 ay tedbir kararı uygulandı.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgası büyüyor! Mahkemeden çok konuşulacak karar çıktı

Buna göre abi Deniz, kardeşine, eşi ve çocuğuna yaklaşamayacak, iletişim yoluyla hakarette bulunamayacak.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgası büyüyor! Mahkemeden çok konuşulacak karar çıktı

ÖZCAN DENİZ YENİ İMAJIYLA ÇOK KONUŞULDU

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şirin Baba'ya benzetilen Özcan Deniz, 'Son Yemek' filmi için uzattığı sakallarıyla kısa sürede takipçilerini ikiye böldü.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgası büyüyor! Mahkemeden çok konuşulacak karar çıktı
ETİKETLER
#kavga
#tapü
#özcan deniz
#mahkeme
#aile
#Ercan Deniz
#Ağabey İlişki
#Tapu Davası
#Tedbir Kararı
#Yeşilçam
#Tedbir Kararı
#Magazin
