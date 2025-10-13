Özcan Deniz ile Ercan Deniz kavgası büyüyor! Mahkemeden çok konuşulacak karar çıktı

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, 22 yıl menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile arasında kavga büyüyor. Tapu davaları nedeniyle mahkemelik olan Özcan Deniz, kendisini ölümle tehdit eden Ercan Deniz hakkında aldırdığı tedbir kararı bitince soluğu mahkemede aldı.

ÖZCAN DENİZ SOLUĞU ADLİYE KORİDORLARINDA ALDI

İddiaya göre şarkıcı Deniz, kendisine ait olan ve arasının açılmasına sebep olan evin tapusunu ağabeyinin üzerine tescil ettirmişti. Bu tapuları daha sonra üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz'in abisi ile arası tapu iptali davası açmasının ardından bozuldu.

MAHKEME KARARI ÖZCAN DENİZ'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Özcan Deniz, eşi Samar ile birlikte çocuğuna, ağabeyinin yaklaşmamasını, bu nedenle tedbirin yeniden uzatılmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkeme kararını açıkladı. Ercan Deniz'e 2 ay tedbir kararı uygulandı.

Buna göre abi Deniz, kardeşine, eşi ve çocuğuna yaklaşamayacak, iletişim yoluyla hakarette bulunamayacak.

ÖZCAN DENİZ YENİ İMAJIYLA ÇOK KONUŞULDU

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şirin Baba'ya benzetilen Özcan Deniz, 'Son Yemek' filmi için uzattığı sakallarıyla kısa sürede takipçilerini ikiye böldü.