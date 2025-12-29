Kış uykusuna yatmayan yavru ayılar kameraya yakalandı! İşte o anlar

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahalarında rutin koruma ve kontrol devriyesi gerçekleştirdi. Ekipler, devriye sırasında kış uykusuna yatmadığı görülen 2 yavru ayı ile karşılaştı. Orman yolunda bir süre ekip aracının önünde koşan yavrular, daha sonra ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. O anlar, personelin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yetkililer, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilmesi amacıyla bölgedeki denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildirdi.