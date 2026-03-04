Menü Kapat
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? ZTK Gaziantep FB maçı kanal bilgileri belli oldu

Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda açıklandı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. FB maçı hangi kanalda belli oldu. Gaziantep Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadele, kupada üst tur hesapları yapan iki takım açısından kritik önem taşıyor. Grupta aynı puana sahip olan iki ekipten sarı-lacivertliler, yoluna devam edebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Karşılaşma, futbolseverler tarafından hem ekran başında hem de dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek. Gaziantep FK – Fenerbahçe nerede izlenir? İşte Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri…

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? ZTK Gaziantep FB maçı kanal bilgileri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 19:39

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasında son haftalara girilirken , Gaziantep deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, gruptaki kaderini belirleyecek mücadelede 3 puan arayacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda üç hafta geride kalırken Gaziantep FK ile Fenerbahçe 6’şar puana sahip bulunuyor. Her iki ekip de oynadıkları 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Averaj ve sıralama kriterleri doğrultusunda Gaziantep FK ikinci basamakta yer alırken, Fenerbahçe üçüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? ZTK Gaziantep FB maçı kanal bilgileri belli oldu

Kupaya sahasında Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK karşılaşmalarını kazanarak 6 puana ulaştı. Gaziantep temsilcisi de üç maç sonunda aynı puanı topladı. Sarı-lacivertli ekip, doğrudan üst tura çıkabilmek için bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? ZTK Gaziantep FB maçı kanal bilgileri belli oldu

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Gaziantep FK’nin muhtemel 11’i Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Camara, Ogün, Maxim, Bayo ve Lungoyi şeklindedir. Ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı karşılaşmada 3 puan için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? ZTK Gaziantep FB maçı kanal bilgileri belli oldu

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde ise Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Oğuz, Musaba ve Cherif yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo bu mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? ZTK Gaziantep FB maçı kanal bilgileri belli oldu

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 20.30’da başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

ATV’nin güncel frekans bilgileri ise Frekans: 12053 MHz, Symbol Rate: 27500, FEC: 5/6 ve Polarizasyon: Yatay (Horizontal) olarak açıklandı. SD ve HD yayınlar tek frekans üzerinden taratılabilecek. Uydu alıcılarında manuel arama bölümünden ilgili değerler girilerek kanal listesine ekleme yapılabilecek.

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? ZTK Gaziantep FB maçı kanal bilgileri belli oldu

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Gaziantep Stadı’nda oynanacak mücadele, uydu üzerinden ATV frekans bilgileri girilerek izlenebilecek. Kanal arama veya manuel arama menüsünden 12053 frekans değeri ve 27500 sembol oranı girilerek tarama işlemi yapılabilecek.

Karşılaşma ayrıca ATV’nin resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi üzerinden de takip edilebilecek. İnternet bağlantısı bulunan cihazlardan platforma giriş yapılarak maç yayınına erişim sağlanabilecek.

