Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş’ta defansa Alman panzeri: Sergen Yalçın onayı verdi, yönetim gaza bastı!

Savunma hattındaki hatalardan ötürü yaşanan puan kayıplarının ardından düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, stoper takviyesi için dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı. İngiltere’den sonuç alamayan siyah-beyazlılar, Fransa’da forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli stoper için resmi teklifini masaya koydu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş’ta defansa Alman panzeri: Sergen Yalçın onayı verdi, yönetim gaza bastı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 10:36

Beşiktaş’ta kurmaylar, ara transfer dönemi öncesi vites yükseltti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda, bu sezon savunma tandeminde yapılan bireysel hataların puan kayıplarına neden olması üzerine stoper takviyesi öncelik haline getirildi.

Beşiktaş’ta defansa Alman panzeri: Sergen Yalçın onayı verdi, yönetim gaza bastı!

Hedefteki isimleri netleştiren yönetim, hem tecrübeyi hem de dinamizmi bir arada sunacak bir ismi kadroya katmak için Fransa seferine çıktı.

AGBADOU GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Savunma operasyonu kapsamında ilk olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou için girişimlerde bulunulmuştu. Ancak İngiliz ekibinin, Beşiktaş'ın sunduğu satın alma opsiyonlu kiralama modelini reddetmesi ve oyuncuyu doğrudan bonservisiyle satmak istemesi üzerine bu defter şimdilik kapandı.

Beşiktaş’ta defansa Alman panzeri: Sergen Yalçın onayı verdi, yönetim gaza bastı!

YENİ HEDEF THİLO KEHRER

Agbadou transferinin zora girmesiyle birlikte rotayı Fransa’ya kıran Kartal, Thilo Kehrer için kulübü Monaco’ya resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Alman savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Beşiktaş’ta defansa Alman panzeri: Sergen Yalçın onayı verdi, yönetim gaza bastı!

11 MİLYONA GİTMİŞTİ

2024 başında 11 milyon Euro’ya West Ham’dan Monaco’ya transfer olan Kehrer, bu sezon 18 maçta 1439 dakika sahada kalarak formda bir görüntü çizdi. 28 kez Almanya Milli Takımı forması giyen Kehrer, savunmadaki liderlik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Beşiktaş’ta defansa Alman panzeri: Sergen Yalçın onayı verdi, yönetim gaza bastı!

SİYAH-BEYAZLILARDA ALTERNATİF HAZIR

Yönetim bir yandan tecrübeli isimlerle pazarlık yaparken, diğer yandan gelecek vaat eden isimleri de es geçmiyor. Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Taras Mykhavko, teknik ekibin radarındaki bir diğer isim.

Beşiktaş’ta defansa Alman panzeri: Sergen Yalçın onayı verdi, yönetim gaza bastı!

Genç stoperin potansiyeli üzerine değerlendirmeler devam ederken, Beşiktaş transferi mutlaka kamp dönemine yetiştirmek istiyor.

Beşiktaş’ta defansa Alman panzeri: Sergen Yalçın onayı verdi, yönetim gaza bastı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de sol bek operasyonu: Avrupa devleri istiyordu, Kanarya'ya geliyor!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.