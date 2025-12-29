Beşiktaş’ta defansa Alman panzeri: Sergen Yalçın onayı verdi, yönetim gaza bastı!

Beşiktaş’ta kurmaylar, ara transfer dönemi öncesi vites yükseltti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda, bu sezon savunma tandeminde yapılan bireysel hataların puan kayıplarına neden olması üzerine stoper takviyesi öncelik haline getirildi.

Hedefteki isimleri netleştiren yönetim, hem tecrübeyi hem de dinamizmi bir arada sunacak bir ismi kadroya katmak için Fransa seferine çıktı.

AGBADOU GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Savunma operasyonu kapsamında ilk olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou için girişimlerde bulunulmuştu. Ancak İngiliz ekibinin, Beşiktaş'ın sunduğu satın alma opsiyonlu kiralama modelini reddetmesi ve oyuncuyu doğrudan bonservisiyle satmak istemesi üzerine bu defter şimdilik kapandı.

YENİ HEDEF THİLO KEHRER

Agbadou transferinin zora girmesiyle birlikte rotayı Fransa’ya kıran Kartal, Thilo Kehrer için kulübü Monaco’ya resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Alman savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

11 MİLYONA GİTMİŞTİ

2024 başında 11 milyon Euro’ya West Ham’dan Monaco’ya transfer olan Kehrer, bu sezon 18 maçta 1439 dakika sahada kalarak formda bir görüntü çizdi. 28 kez Almanya Milli Takımı forması giyen Kehrer, savunmadaki liderlik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA ALTERNATİF HAZIR

Yönetim bir yandan tecrübeli isimlerle pazarlık yaparken, diğer yandan gelecek vaat eden isimleri de es geçmiyor. Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Taras Mykhavko, teknik ekibin radarındaki bir diğer isim.

Genç stoperin potansiyeli üzerine değerlendirmeler devam ederken, Beşiktaş transferi mutlaka kamp dönemine yetiştirmek istiyor.