 Serhat Yıldız

Fenerbahçe’de sol bek operasyonu: Avrupa devleri istiyordu, Kanarya'ya geliyor!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe, Anthony Musaba’nın ardından sol bek mevkisi için de büyük bir hamle yaptı. Hollanda ekibi Utrecht forması giyen yıldız oyuncu için hazırlanan resmi teklifin detayları ve sözleşme şartları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de sol bek operasyonu: Avrupa devleri istiyordu, Kanarya'ya geliyor!
29.12.2025
29.12.2025
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda devre arası operasyonlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’de sol bek operasyonu: Avrupa devleri istiyordu, Kanarya'ya geliyor!

Hücum hattına yapılan Musaba takviyesinin ardından savunmanın solunu güçlendirmek isteyen yönetim, rotayı yeniden Hollanda’ya kırdı.

HEDEF EL KAROUANİ

Utrecht’te gösterdiği performansla Avrupa’nın devlerini peşine takan 25 yaşındaki Souffian El Karouani için sarı-lacivertli yönetim, oldukça cazip bir paket hazırladı.

Fenerbahçe’de sol bek operasyonu: Avrupa devleri istiyordu, Kanarya'ya geliyor!

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan yetenekli savunmacı için yıllık 1.5 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de sol bek operasyonu: Avrupa devleri istiyordu, Kanarya'ya geliyor!

EN YÜKSEK MAAŞ TEKLİF EDEN TARAF

Ocak ayında bu transferi bitirerek oyuncunun takıma erken uyum sağlamasını hedefleyen Fenerbahçe, Utrecht cephesiyle bonservis pazarlıklarını 10 milyon Euro’nun altında bir rakamla sonuçlandırmak istiyor. Oyuncunun sözleşme avantajını elinde bulunduran Kanarya, şu an için en yüksek maaş teklifini sunan kulüp olarak transfer yarışında bir adım önde görünüyor.

Fenerbahçe’de sol bek operasyonu: Avrupa devleri istiyordu, Kanarya'ya geliyor!

AVRUPA DEVLERİ MASADA

Transfer sürecinde Avrupa’dan Wolfsburg, West Ham, Leeds United ve Porto gibi kulüplerin de ilgisi bulunurken, oyuncunun Fenerbahçe’ye olan bakış açısını değiştiren kritik bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de sol bek operasyonu: Avrupa devleri istiyordu, Kanarya'ya geliyor!

AMRABAT REFERANS OLDU

Fenerbahçe’nin Real Betis’e kiraladığı vatandaşı Amrabat’ın, yıldız sol bek ile iletişime geçerek kulüp yapısı ve İstanbul’daki yaşam hakkında son derece olumlu referanslar verdiği belirtiliyor. Bu görüşmenin ardından Fas asıllı oyuncunun, kariyerine Türkiye’de devam etmeye oldukça sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’de sol bek operasyonu: Avrupa devleri istiyordu, Kanarya'ya geliyor!

HÜCUM HATTINA BEK DESTEĞİ

Sezonun geri kalanında Utrecht formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol ve tam 15 asistlik katkı sağlayan oyuncu, hücumcu bek profiliyle Tedesco’nun oyun felsefesine tam uyum sağlıyor. Kariyeri boyunca 98 maçta 32 gole doğrudan etki eden 25 yaşındaki futbolcu; etkili kanat bindirmeleri, son paslardaki başarısı ve geniş alandaki süratiyle Fenerbahçe’nin oyununa farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de sol bek operasyonu: Avrupa devleri istiyordu, Kanarya'ya geliyor!
