Ekonomi
Paslanmaz çelik için vergi yükü arttı: Hedef yeniden yüzde 8

Paslanmaz çelikte anti-damping kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ithal hammadde üzerindeki toplam vergi yükü yüzde 16’ya çıktı. Sanayici ve ihracatçı cephesi, artan maliyetlerin enflasyon, istihdam ve ihracat üzerinde baskı yaratacağını vurgularken, ilave gümrük vergisinin düşürülerek toplam oranın 2 yıl önce olduğu gibi yeniden yüzde 8 seviyesine çekilmesini talep etti.

Kibar Holding’in ortağı olduğu Güney Koreli Posco Assan’ın isteği ile başlatılan anti-damping soruşturması sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma neticesinde belirli ülkelerden ithal edilecek paslanmaz çeliğe yüzde 3,95’lik anti damping getirildiği açıklandı. Resmi Gazete’de yer alan kararın ardından Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, bir açıklama yaptı.

SORUŞTURMANIN EK VERGİ İLE SONUÇLANMASI OLUMSUZ

1,5 yılı aşkın süredir pek çok sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu ek anti damping vergisinin gelmemesi için mücadele verdiklerinin altını çizen Güçlü Kaplangı, “1.5 yıldır devam eden süreçte birçok kez açıklama yapmış, ek vergi gelmesinin tüm sektörlerde büyük yaralar açacağını bildirmiştik. ‘Posco Assan’ın bir üretici olmamasına rağmen, böyle bir soruşturma başlatılması dahi doğru değil.’ demiştik. Ancak soruşturmanın ek vergi ile sonuçlanması ihracattan üretime, istihdamdan enflasyona kadar her anlamda olumsuz sonuçlar doğuracak.” ifadelerini kullandı.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 4’E ÇEKİLMELİ

Sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik hammaddesine ülkeleri bazında getirilen yüzde 3,95’lik verginin, sektörün üretim maliyetlerini artıracağına dikkat çeken Güçlü Kaplangı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu karar enflasyonu olumsuz etkileyecek. Bu kapsamda mevcut şartlarda bahsi geçen sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik hammaddesinde uygulanan yüzde 12’lik İlave Gümrük Vergisi’ne (İGV) ek olarak getirilen yüzde 3,95’lik anti damping vergisi eklendiğinde toplam vergi oranı yaklaşık yüzde 16’ya denk geldi. Bundan 2 yıl önce sadece yüzde 8 İGV uygulanıyordu. Bugün gelmiş olduğumuz durumda toplam ödenecek vergi yüzde 100 artış ile yüzde 16’ya çıktı. Enflasyonun yükselmemesi, iş kaybı yaşanmaması ve ihracatın düşmemesi için toplam verginin yüzde 8’i aşmaması gerekiyor. Getirilen anti damping vergisi sonrası ilave gümrük vergisinin yeni yılda yüzde 4’e çekilmesini talep ediyoruz. Böylece 2 yıl önceki vergi oranlarına ancak dönebileceğiz.” diye konuştu.

