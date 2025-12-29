İslam Memiş'ten altın ve gümüş için bomba tahmin! 2026 yılının şampiyonunu listeden sildi!

Ons altının haftaya satıcılı başladığını belirten Memiş, “Büyük bir düşüş değil ama ons altın 4.530 dolar seviyesinde. Trump’ın Kafkaslar ile ilgili açıklamaları iyimserliği destekledi, bu da ons tarafında geri çekilmeye neden oldu. Tarihi rekorlardan bir miktar gerileme görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

