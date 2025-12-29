Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı

2026 yılında birikim yapmak ve para kazanmak isteyenler nasıl ilerleyecek? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a mevduat, altın ve borsa için kazandıracak dengeyi anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 12:47

Sıradan bir vatandaş birikim yaparak kar elde edebilir mi? Para kazanmaya nasıl başlamak ve nasıl ilerlemek gerekir? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, 2026 yılına ilişkin dünya ekonomilerini bekleyen krizlerden bahsederek, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a tüketiciler için yol haritası hazırladı.

2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı

Önümüzdeki 12 ayın en büyük ekonomik riski sizce nedir?

Sefer Şener: Küresel çapta riskleri değerlendirirsek şayet; 2026 yılı için küresel çapta en büyük risk, başta ABD olmak üzere öncü ekonomilerin alacağı tavırlardır. Amerika, Avrupa ve Çin gibi büyük ekonomilerde yaşanacak gelişmeler, 2026 yılı boyunca küresel piyasaların dengelerini belirleyecektir. Özellikle ABD’nin Güney Amerika’ya yönelik tutumu tansiyonu yükseltiyor. Venezuela, Şili, Bolivya gibi ülkelerle ilgili gelişmeler küresel piyasaları tedirgin ediyor.

2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı

Tüm bunlara ek olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili açıklamaları da jeopolitik riskler içine katılabilir. Rusya ve İsrail’in mevcut politikalarının devam etmesi de 2026 yılı için önemli bir ekonomik risk olarak karşımıza çıkıyor.

Yani özetlersek, şu an gündemi meşgul eden Amerika, Rusya ve İsrail’in aksiyonları tüm dünyada ekonomiler için önem arz ediyor.

2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı

ENFLASYON VE KURAKLIK RİSKİ BÜYÜK SORUN

Türkiye açısından baktığımızda en büyük risk ne olur?

Sefer Şener: Türkiye için en büyük risk, enflasyonda hedeflenen seviyelere ulaşılıp ulaşılamayacağı. Eğer beklenen enflasyon hedefleri tutturulabilirse, küresel konjonktür dışında Türkiye ekonomisi için ekstra büyük bir risk görünmüyor. Ancak hedeflenen enflasyon rakamlarının üzerinde kalınması, Türkiye açısından risk oluşturacaktır.

Buna ilave olarak da bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden kuraklık sorununu ekleyebiliriz. Kuraklık, özellikle gıda fiyatlarını doğrudan etkilediği için bu yıl meyve ve sebze rekoltesinde ciddi sıkıntılar yaşandı. Enflasyonun beklenen hızda düşmemesinin sebeplerinden biri de yine gıda fiyatlarındaki bu yükseklik olacaktır.

2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı

SEPET YAPAN KAZANIR

Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2026 yılında birikim yapmak isteyen sıradan bir vatandaşa nasıl bir yol haritası önerirsiniz?

Sefer Şener: 2026 yılında birikim yapmak isteyen vatandaşın öncelikle portföyünü çeşitlendirmesi gerekir. Mevduat, katılım hesapları ve fonların getirilerinin özellikle yılın ilk yarısında, haziran–temmuz aylarına kadar cazibesini koruması bekleniyor. Bu nedenle vatandaş birikiminin yaklaşık yüzde 25–30’luk kısmını mevduatta değerlendirebilir.

İkinci önemli unsur kıymetli metallerdir. Altın ve gümüş gibi değerli metaller 2026 yılı için önemli fırsat alanı sunuyor. Birikim yapan bir vatandaş portföyünün yüzde 30–40’lık kısmını mutlaka kıymetli metallere ayırmalı. Fakat bu yatırımlar yılın tamamını kapsayan uzun vadeli şekilde düşünülmeli, al-sat mantığıyla yaklaşılmamalı.

2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı

İKİNCİ 6 AY İÇİN PLANLAR DEĞİŞECEK

Yılın ikinci yarısından sonra borsaya ilişkin beklentiler de olumlu. Bu nedenle yaklaşık yüzde 20’lik bir kısmın yılın ikinci yarısında borsada değerlendirilmesi düşünülebilir. İlk altı ayda daha çok TL ağırlıklı enstrümanlar, ikinci altı ayda ise borsa ön plana çıkabilir.

Eğer yüksek seviyede yeterli birikimi olanlar varsa, yılın ikinci yarısına doğru gayrimenkul alımı yapabilirler. Ancak bu daha büyük ölçekli tasarruf sahipleri için geçerli. Küçük yatırımcı için temel başlıklar mevduat, kıymetli metaller ve borsadır.

Ayrıca yatırımcıya bireysel emeklilik sistemini de önerebiliriz. Devletin BES kapsamında yüzde 30 katkısı olduğu için, uzun vadede önemli bir birikim aracı olacaktır ve bahsettiğimiz sepetin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı

BU HATAYA DÜŞEN PARA KAYBEDER

Peki bugün birikim yapmaya başlayan sıradan vatandaşın en çok yaptığı hatalar neler?

Sefer Şener: Yatırımcının yaptığı en büyük hata, hızlıca kazanca ulaşma arzusu. Altın alıp bir hafta sonra satıp kar etme beklentisi, borsada hisse alıp birkaç gün içinde yükselmesini beklemek yatırımcıyı hataya düşürür ve maddi kayıplara neden olabilir. Oysa borsa, altın, gümüş ve bireysel emeklilik gibi araçlar uzun vadeli yatırımlar olarak planlanmalıdır.

2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı

Bir diğer önemli hata, ani dalgalanmalar sırasında panikle alım-satım yapılmasıdır. Fiyatlar yükselince hemen satmak ya da kısa süreli düşüşlerde panikleyip pozisyon kapatmak genellikle zararla sonuçlanır. Yatırım yapan kişi için sabır çok önemlidir.

Özetle; yatırımlar uzun vadeli düşünülmeli, volatilite yani ani gelişen oynaklık dönemlerinde panik yapılmamalı ve "bugün aldım, yarın yükseldi hemen satayım" anlayışından uzak durulmalıdır. Uzun vadeyi hedefleyen, sabırlı bir yaklaşım her zaman daha çok kazandırır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı
SSK, Bağ-Kur ve memur için emekli zammı Ocak 2026 tarihinde ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.