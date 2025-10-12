Oscar ödüllü aktristen kötü haber: Diane Keaton hayatını kaybetti

Kategoriler
Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton 79 yaşında yaşama veda etti. "Baba (The Godfather)" ve "Annie Hall" filmlerindeki rolleriyle sinema tarihine adını yazdıran oyuncunun son filmi 2024 yılındaki Yaz Kampı (Summer Camp) olmuştu.
"Baba (The Godfather)" ve "Annie Hall" filmlerindeki rolleriyle tanınan Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton'un 79 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
New York Post gazetesinin haberine göre, Keaton'un aile sözcüsü, aktrisin hayatını kaybettiğini belirtti ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi.
ABD'nin Los Angeles kentinde 1946'da doğan Keaton, "Baba (The Godfather)" serisindeki "Kay Adams" rolüyle tanınmıştı.
Keaton, 1997'de "Annie Hall" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu Oscarı"na layık görülmüştü.