Tom Hanks'i metroda görenler gözlerine inanamadı

Yeni Hayat, Terminal, Yeşil Yol gibi dizilerin başrol oyuncusu Tom Hanks, metro seyahatiyle diğer yolcuları şaşırtmayı başardı. 69 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun tanınmamak için yaptıkları ise dikkatlerden kaçmadı.

TOM HANKS'i METRODA GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

ABD'nin New York şehrinde yaşayan 69 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, şehirde toplu taşıma aracını kullanarak Hollywood'un en mütevazı yıldızlarından biri olduğunu gösterdi.

Tahmini serveti 400 milyon dolar olan oyuncu, beyzbol şapkası, numaralı gözlüğü ve tıbbi maskesiyle kendini gizlemeye çalışarak 3 dolarlık bilet alarak metroda yolculuk yaptı.

Tom Hanks, metrodan indikten sonra kulaklığını takarak yolda yürüdü. Sokakta bir kahve arabasından 1 dolarlık kahve alan oyuncu, parkta bir bankta oturarak içeceğini yudumladı.