Mert Günok Beşiktaş taraftarına veda etti

Devre arası transfer döneminde Gabriel Paulista ve Jonas Svensson ile vedalaşan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Mert Günok ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş kariyeri sona eren milli kaleci, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı. 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CAMİANIN TARİHİNE LEKE SÜRDÜRMEDİM"

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim.

"DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler. Hoşça kalın."

https://x.com/Besiktas/status/2008511399321080074

ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR

Mert Günok'un yeni takımının Fenerbahçe olması bekleniyor. İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a gönderme kararı alan sarı lacivertliler, yedek kulübesini Günok'a bırakacak.