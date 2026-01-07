Mert Günok, Fenerbahçe'ye imza attı! İşte sözleşmenin ayrıntıları

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE, MERT GÜNOK İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kalesini güçlendirmek için önemli bir adım attı.

Sarı-lacivertliler, dün Beşiktaş ile yollarının ayrıldığı açıklanan milli kaleci Mert Günok ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Mert Günok ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan 35 yaşındaki kalecinin yeni takımı için sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.

10 YIL SONRA FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ

Mert Günok, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlamıştı. 2009-2010 sezonunda A takıma yükselen Günok, 2015 yılında Bursaspor'a transfer olmuştu. Mert, burada geçirdiği 2 sezonun ardından Başakşehir'de forma giymeye başlamıştı.

Tecrübeli kaleci, 2021-2022 sezonu başında Beşiktaş'a imza atmıştı. Siyah-beyazlılarda 4,5 sezon forma giyen Mert Günok, bu sezonun devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

SERGEN YALÇIN'IN GELİŞİYLE FORMAYI KAPTIRDI

Beşitaş'ta bu sezon tamamı ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giyen Mert Günok, siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından formasını Ersin Destanoğlu'na kaptırmıştı.

Mert Günok, Beşiktaş'ta kısa süre önce kadro dışı bırakılmıştı.