Editor
 Murat Makas

Rafa Silva ile ilgili yeni gelişme

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın transfer durumu belirsizliğini korurken yeni gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun antrenmana çıkmadığı bildirildi.

Rafa Silva ile ilgili yeni gelişme
Fotomaç
Fotomaç
|
GİRİŞ:
07.01.2026
14:44
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
14:44

Beşiktaş’ta uzun süredir sorun olan yıldız oyuncu Rafa Silva ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gerçekleştirilen son antrenmana katılmadığı belirtildi.

RAFA SİLVA İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Henüz hakkında transfer gelişmesi yaşanmayan yıldız oyuncu için kulüp cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, Rafa Silva için şu ana kadar herhangi bir resmi teklif almadığı öğrenildi. Deneyimli oyuncuya başta eski kulübü Benfica olmak üzere Avrupa ekiplerinden ilgi olduğu konuşulsa da, bu ilginin henüz somut bir teklife dönüşmediği ifade ediliyor.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yönetimin, iyi bir bonservis bedeli elde edilmeden Rafa Silva'nın ayrılığına onay vermeyi düşünmediği, bu doğrultuda gelen teklifleri de titizlikle değerlendireceği kaydedildi.

Beşiktaş'a yeni sol bek! Siyah-beyazlılar Hartman'ın peşinde
Cengiz Ünder, geleceğiyle ilgili kararını verdi! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
