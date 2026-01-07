Cengiz Ünder, geleceğiyle ilgili kararını verdi! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da yaptığı hazırlık kampıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder, hazırlık kampında önemli açıklamalarda bulundu.

Kampın güzel geçtiğini anlatan tecrübeli oyuncu, "Çok pozitif bir ortamımız var. Kamplar genelde yorucu olur. Bizim antrenmanlarımız da öyle çok yorucu geçiyor. Genel olarak pozitif bir ortamın içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi korumaya çalışıyoruz. Kamp güzel, keyifli geçiyor. Sıkı çalışıyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz. Şu an için her şey güzel." diye konuştu.

SAKATLIĞIYLA İLGİLİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz Ünder, "Şu an kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Zaten takımla da çalışmalarıma başlayacağım. En yakın sürede hazır olmaya çalışıyorum. Çok az kaldı. Fiziksel olarak her geçen gün güçlenmeye başlıyorum. Bu da beni daha çok mutlu ediyor, motive ediyor. Bir an önce takım arkadaşlarımla birlikte saha antrenmanlarında yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk yarısında şanssızlıklar yaşadıklarını anlatan siyah-beyazlı futbolcu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geldiğim günden beri güzel zamanlarım da oldu. Takım olarak bazı talihsizlikler de oldu. Çünkü her maçta öne geçtikten sonra bazı puan kayıpları yaşadık. Şanssızlıklar, kırmızı kartlar oldu. Bunlar da bizi zaman zaman çok etkiledi. Bazen öndeyken kırmızı kartlardan dolayı 10 kişi kalmak bizi çok kötü bir duruma soktu. Bu, bizi zorluyor. Geriye düşmek de takımın moralini bozuyor. Her maçta öndeyiz. Çok pozisyona giriyoruz. Çok pozisyon kaçırıyoruz. Ondan sonra mağlubiyet veya beraberlik de bizi etkiliyor."

CENGİZ, BEŞİKTAŞ'TAKİ GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Cengiz Ünder, teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışmaktan keyif aldığını aktardı.

Beşiktaş'a transfer olmadan önce de Sergen Yalçın ile konuştuğunu anlatan kanat oyuncusu, "Sergen hocanın bana güvendiğini gelmeden önce de biliyordum. Tesise ilk girdiğim andan itibaren de tekrardan konuştuk. Sergen hocayla çalışmayı seviyorum. Hocanın antrenmanları gerçekten çok şiddetli. Avrupa'da yaptığım antrenmanlarla neredeyse aynı. Çok şiddetli ve çok yoğun geçiyor. Bu idmanları yapmayı seviyorum. Özellikle hücum oyuncularına da özgürlük sağlıyor. 'Üçüncü bölgede bire bir kaldığınızda çok düşünmeyin.' diyor. Bir kanat oyuncusu olarak bana öz güven veriyor. Sergen hocayla çalıştığım için gerçekten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli kanat oyuncusu, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili de dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Cengiz, siyah-beyazlı forma altında kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirdi.

Cengiz Ünder, bir büyük camiadan bir başka büyük camiaya transfer olduğunu aktararak, "Bu, genelde futbolun içinde, özellikle Türkiye'de çok olan bir durum değil. Kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Opsiyonun kullanılmasını tabii ki isterim. Devre arasından sonra 3-4 aylık bir süreç var. Futbol için uzun bir süre. Ne olacağını bilemeyiz. Ben sadece bunu düşünerek hareket etmiyorum. Bir an önce lig maçını düşünerek hareket ediyorum. Kendimi böyle daha motive hissediyorum. Tek istediğim forma giymek, en önemlisi bu. Burada gerçekten çok mutluyum. Kardeşlerimin hepsini çok seviyorum." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A DOĞRU ZAMANDA GELDİM"

Cengiz Ünder, Beşiktaş'a geliş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktığında "tatlı" bir heyecan yaşadığını vurgulayan milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Bazı doğru anlar vardır. Kendi açımdan doğru zamanda geldiğimi düşünüyorum. Geldiğim günden bu yana burada gerçekten kendimi çok mutlu hissediyorum. Tabii ki üzerimde bir baskı vardı ama oyuna girdikten sonra golü attım ve bu biraz kırıldı. Daha çok öz güvenimi arttırdı. İyi hissetmeye başladım. Futbolcular için ilk maç her zaman çok önemlidir. Nasıl başlarsan öyle devam eder. Bu benim açımdan çok güzel oldu. Daha çok öz güvenli oynamaya başladım. Hoca, maçtan önce odasına çağırdığında ne yapmam gerektiğiyle ilgili konuştuk. Sonuçta yapmam gereken gol atmak. Hocamın bana güvenip ilk maçımda oyunu alması benim için zaten yeterliydi."