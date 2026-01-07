Fenerbahçe'den 3 oyuncuya talip çıktı! Süper Lig kulübü hepsini istiyor

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kulüpler eksik bölgelere yapacakları oyuncu takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe de kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız vermiş vermiş durumda.

Transferde ilk bombayı Samsunspor'dan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak patlatan sarı-lacivertlilerde yeni transfer edilecek oyuncular da merakla bekleniyor.

AYRILACAK OYUNCULARLA İLGİLİ SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de hangi oyuncuların takımdan ayrılacağı da spor kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'de milli oyuncular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao, teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-lacivertlilerde üç oyuncunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

KASIMPAŞA 3 OYUNCUYU DA İSTİYOR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen oyuncuları transfer gündemine aldığı iddia edildi.

İlk olarak milli oyuncular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u gündemine alan Kasımpaşa, söz konusu isimlerin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vermişti. Transfer son kararı oyuncuların vereceği bildirilirken İrfan Can Kahveci'nin kiralık, Cenk Tosun'un ise bonservisiyle Kasımpaşa'ya transfer olmasının beklendiği ifade edildi.

İSTANBUL EKİBİ BECAO İÇİN DE HAREKETE GEÇTİ

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'nın, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından sarı-lacivertlilerde forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'yu da kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi.

Sercan Hamzaoğlu'nun paylaştığı habere göre, Kasımpaşa, Becao'yu kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Becao'nun önceliğinin yurt dışına transfer olmak olduğu ancak oyuncunun son kararını gelen tekliflere göre vereceği ifade edildi.

Rodrigo Becao, 2023-2024 sezonunun başında Udinese'den transfer edilmişti. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-lacivertlilerde yeteri kadar forma şansı bulamayan Becao, Fenerbahçe'de 30'u ilk 11'de olmak üzere 38 maçta sahaya çıkmıştı. Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmıştı.