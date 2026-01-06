Menü Kapat
Galatasaray'a Senegalli orta saha! Cimbom, yıldız oyuncuya göz dikti

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın orta saha bölgesine yapmayı planladığı takviye için yeni bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegalli yıldız oyuncu Pape Gueye'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte transferin ayrıntıları...

Galatasaray'a Senegalli orta saha! Cimbom, yıldız oyuncuya göz dikti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 16:39

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak kapatan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur iddiasını son iki maça taşımayı başaran ve Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek adını finale yazdıran Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer harekatına başlayan Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetim, transfer listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'a Senegalli orta saha! Cimbom, yıldız oyuncuya göz dikti

OKAN BURUK, ORTA SAHAYA TAKVİYE İSTİYOR

Galatasaray'da geride bıraktığı 3 sezonda 3 lig şampiyonluğu kazanan Okan Buruk, bu sezon da mutlu sona ulaşabilmek için kadroyu geniş tutmanın hesaplarını yapıyor.

Berkan Kutlu ile yollarını ayıran Galatasaray'da Okan Buruk, sezonun geri kalanında orta sahada sıkıntı yaşamamak için bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

Transfer listesinin ilk sıralarında orta sahada forma giyen oyuncuların yer aldığı Galatasaray'da gündeme yeni bir ismin daha geldiği belirtildi.

Galatasaray'a Senegalli orta saha! Cimbom, yıldız oyuncuya göz dikti

CİMBOM, GUEYE İÇİN DEVREDE

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegalli yıldız oyuncu Pape Gueye'yi gündemine aldı.

Haberde, Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı öğrenilen 26 yaşındaki futbolcu için İspanyol ekibinin ciddi bir bonservis beklentisinin bulunduğu belirtildi. Villarreal'in, Gueye için 35-40 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep edebileceği ifade edildi.

Öte yandan, devre arası transfer döneminde yüksek bonservis harcaması yapmak istemeyen Galatasaray yönetiminin, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de masada tuttuğu öğrenildi.

Galatasaray'a Senegalli orta saha! Cimbom, yıldız oyuncuya göz dikti

BU SEZON 2 GOL VE 1 ASİSTLE OYNADI

Pape Gueye, geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan ayrılarak bedelsiz olarak Villarreal'in yolunu tutmuştu. Senegalli futbolcu, daha önce Sevilla ve Le Havre formaları da giydi.

Gueye, bu sezon Villarreal'de 18'i ilk 11'de olmak üzere 22 maçta forma giydi. Gueye, bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs'un da kadrosunda olduğu Senegal Milli Takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor.

