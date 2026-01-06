İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oluyor! İstanbul ekibine imza atıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirme planları yapan sarı-lacivertlilerde yolların ayrılacağı isimler de merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de milli futbolcular İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un yanı sıra Rodrigo Becao kadro dışı bırakılmıştı. Söz konusu futbolcuların uygun teklifler gelmesi halinde takımdan ayrılmaları bekleniyor.

İRFAN CAN KAHVECİ, İSTANBUL EKİBİNE İMZA ATABİLİR

Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, İrfan Can Kahveci için Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan sürpriz bir teklif geldi.

Haberde, İstanbul ekibinin İrfan'ı sezon sonuna kadar kiralamak için sarı-lacivertlilerle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İrfan Can Kahveci, bu sezon 3'ü ilk 11'de olmak üzere 12 maçta Fenerbahçe forması giymişti. Kahveci, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı.

30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.