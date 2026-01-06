Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oluyor! İstanbul ekibine imza atıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerden ayrılması beklenen 30 yaşındaki oyuncunun İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oluyor! İstanbul ekibine imza atıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 15:52

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirme planları yapan sarı-lacivertlilerde yolların ayrılacağı isimler de merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de milli futbolcular İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un yanı sıra Rodrigo Becao kadro dışı bırakılmıştı. Söz konusu futbolcuların uygun teklifler gelmesi halinde takımdan ayrılmaları bekleniyor.

İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oluyor! İstanbul ekibine imza atıyor

İRFAN CAN KAHVECİ, İSTANBUL EKİBİNE İMZA ATABİLİR

Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, İrfan Can Kahveci için Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan sürpriz bir teklif geldi.

Haberde, İstanbul ekibinin İrfan'ı sezon sonuna kadar kiralamak için sarı-lacivertlilerle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oluyor! İstanbul ekibine imza atıyor

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İrfan Can Kahveci, bu sezon 3'ü ilk 11'de olmak üzere 12 maçta Fenerbahçe forması giymişti. Kahveci, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı.

30 yaşındaki İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı! Milli kalecinin yeni adresi belli oluyor
Fenerbahçe’den Ademola Lookman operasyonu! Teklif edilecek rakam ortaya çıktı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.